Главари боевиков опасаются за свою жизнь: ночью боятся оставаться с подчиненными на передовой

Главари боевиков с целью поддержания дисциплины прибегают к самосуду и избиению подчиненных.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. Reuters

В "фейковой" ЛНР так называемые командиры подразделений российских оккупационных войс к с целью поддержания дисциплины прибегают к самосуду, избиению подчиненных и направляют на передовые позиции боевиков, которые отказываются выполнять приказы.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны на своей странице в Facebook.

По данным ГУР, "командир одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК, нанес тяжелые телесные повреждения двум военнослужащим за употребление спиртных напитков.

В то же время, такая дисциплинарная практика только углубляет противоречия и уровень недоверия между офицерами и подчиненными.

Командиры 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК, опасаясь за свою жизнь, под разными предлогами избегают пребывания с личным составом на передовых позициях в ночное время", — отметили в разведке.

Ранее в ГУР сообщали, чт во время празднования так называемого "Дня защитника отечества" на Донбассе оккупанты массово употребляли алкогольные напитки и наркотики, что привело к непоправимым последствиям — три боевика погибли, еще 11 получили ранения.