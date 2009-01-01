Главари боевиков опасаются за свою жизнь: ночью боятся оставаться с подчиненными на передовой

Главари боевиков с целью поддержания дисциплины прибегают к самосуду и избиению подчиненных.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны на своей странице в Facebook.
По данным ГУР, "командир одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК, нанес тяжелые телесные повреждения двум военнослужащим за употребление спиртных напитков.
В то же время, такая дисциплинарная практика только углубляет противоречия и уровень недоверия между офицерами и подчиненными.
Командиры 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК, опасаясь за свою жизнь, под разными предлогами избегают пребывания с личным составом на передовых позициях в ночное время", — отметили в разведке.
Ранее в ГУР сообщали, чт во время празднования так называемого "Дня защитника отечества" на Донбассе оккупанты массово употребляли алкогольные напитки и наркотики, что привело к непоправимым последствиям — три боевика погибли, еще 11 получили ранения.