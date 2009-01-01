Главари кормят боевиков слухами о новом наступлении у Авдеевки и возвращении потерянных позиций

Под Веселое и Спартак перебрасывают спецназ и СОБР МВД ДНР.

Полицаи ДНР Reuters

На участке поселков Веселое — Спартак, расположенных севернее Донецка и входящих в зону ответственности, командование боевиков накопляет живую силу за счет переброски дополнительных подразделений специального назначения "Внутренних войск МВД ДНР" и "СОБР МВД ДНР".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики 11-го полка активно проводится техническое обслуживание имеющегося вооружения и боевой техники, дооборудование огневых позиций, осуществляется систематический подвоз боеприпасов на основные боевые позиции.

Одновременно в среде боевиков "11-го омсп" распространяется информация о решении командования 1-го АК о проведения наступательной операции по возвращению в кратчайшие сроки потерянных на Авдеевском направлении позиций ("Алмаз", "Алмаз-1" и "Алмаз-2").

Большая часть боевиков относится к возможности проведения такой успешной наступательной операцией скептически, считая, что подобная информация доводится до личного состава исключительно для поднятия уровня морально-психологического состояния (резкое ухудшение "боевого духа" боевиков вызвано значительными потерями, которые понес 11-й полк в период последней эскалации боевых действий), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в районе Авдеевки командование "армии ДНР" цементирует боевые порядки: на передовую бросили кадровых военных РФ.