Главари кормят боевиков слухами о новом наступлении у Авдеевки и возвращении потерянных позиций

Под Веселое и Спартак перебрасывают спецназ и СОБР МВД ДНР.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, боевики 11-го полка активно проводится техническое обслуживание имеющегося вооружения и боевой техники, дооборудование огневых позиций, осуществляется систематический подвоз боеприпасов на основные боевые позиции.
Одновременно в среде боевиков "11-го омсп" распространяется информация о решении командования 1-го АК о проведения наступательной операции по возвращению в кратчайшие сроки потерянных на Авдеевском направлении позиций ("Алмаз", "Алмаз-1" и "Алмаз-2").
Большая часть боевиков относится к возможности проведения такой успешной наступательной операцией скептически, считая, что подобная информация доводится до личного состава исключительно для поднятия уровня морально-психологического состояния (резкое ухудшение "боевого духа" боевиков вызвано значительными потерями, которые понес 11-й полк в период последней эскалации боевых действий), добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что в районе Авдеевки командование "армии ДНР" цементирует боевые порядки: на передовую бросили кадровых военных РФ.