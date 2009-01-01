Главари ЛНР хотят пиариться на УПЦ МП, сулят ремонты и строительство храмов

Окружение Плотницкого пытается наладить сотрудничество с местным духовенством.

Разрушенная во время боев на Донбассе церковь Reuters

пытаются наладить сотрудничество с местным духовенством УПЦ МП с целью использования церкви в кампании по популяризации своей деятельности.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в рамках данной инициативы планируется создание "общественной организации" (предварительное название "Спас"), которая будет заниматься финансированием ремонтов и строительства православных храмов.

На должность руководителя указанной структуры рассматривается кандидатура "начальника отдела по делам религиозных организаций и духовности министерства культуры, спорта и молодежи" ЛНР А.Лицоева, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в соседней ДНР Донецкий и Горловский митрополиты приказали священникам молиться за Россию, Путина и армию РФ.