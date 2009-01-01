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Главари ЛНР хотят усилить антиукраинскую пропаганду, закупили новые передатчики

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В "республике" планируют увеличить зону охвата оккупированной территории радиовещанием.

Путин на экране телевизора
Главари ЛНР хотят усилить антиукраинскую пропаганду Reuters
Главари ЛНР по указанию кураторов из РФ принимают меры по увеличению объемов пророссийского информационного контента в целях дальнейшего продвижения антиукраинской пропаганды.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook

По данным военного эксперта, самозваный "министр связи и массовых коммуникаций" ЛНР реализует проект по увеличению зоны охвата населения временно оккупированной территории радиовещанием.

В рамках данной инициативы незаконное "государственное унитарное предприятие ЛНР "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" обязали обеспечить установку двух дополнительных радиовещательных передатчиков в Чернухино и Хрустальном (бывший Красный Луч).

Кроме того, начат комплексный ремонт оборудования, который стоит на балансе КРРТ, к проведению которого привлекаются сотрудники ООО "Корпорация "Радиострой" (Москва, РФ). А вместо закрытого телеканала "LifeNews" на временно оккупированной территории будет начато вещание российского развлекательного телеканала "Пятница", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в соседней ДНР "минсвязи" похвасталось, что ТВ боевиков и РФ смотрят 73% жителей области.

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Тымчук, Информсопротивление, ЛНР, радио, пропаганда, кураторы
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