Главари ЛНР хотят усилить антиукраинскую пропаганду, закупили новые передатчики

В "республике" планируют увеличить зону охвата оккупированной территории радиовещанием.

Главари ЛНР хотят усилить антиукраинскую пропаганду Reuters

Главари ЛНР по указанию кураторов из РФ принимают меры по увеличению объемов пророссийского информационного контента в целях дальнейшего продвижения

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, самозваный "министр связи и массовых коммуникаций" ЛНР реализует проект по увеличению зоны охвата населения временно оккупированной территории радиовещанием.

В рамках данной инициативы незаконное "государственное унитарное предприятие ЛНР "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" обязали обеспечить установку двух дополнительных радиовещательных передатчиков в Чернухино и Хрустальном (бывший Красный Луч).

Кроме того, начат комплексный ремонт оборудования, который стоит на балансе КРРТ, к проведению которого привлекаются сотрудники ООО "Корпорация "Радиострой" (Москва, РФ). А вместо закрытого телеканала "LifeNews" на временно оккупированной территории будет начато вещание российского развлекательного телеканала "Пятница", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в соседней ДНР "минсвязи" похвасталось, что ТВ боевиков и РФ смотрят 73% жителей области.