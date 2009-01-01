Главари ЛНР ввели жесткий таможенный контроль на границе с ДНР

Так называемый "совет министров ЛНР" в своем постановлении утвердил нормы ввоза продуктов питания.

"Люди Плотницкого запретили жителям подконтрольной им территории вывозить в т.н. "ДНР" товары и транспортные средства, минуя пункты таможенного контроля. При этом суровые ограничения были наложены на количество продуктов и товаров, которые можно провозить через "границу" гражданам без уплаты дани боевикам", — пишет "Четвертая власть".

Так называемый "совет министров ЛНР" в своем постановлении утвердил нормы ввоза продуктов питания.

Отныне, без уплаты "пошлины" из Алчевска в Горловку в сутки можно будет провезти не более 3 кг мяса, 3 л молока, 5 л растительного масла, 1 л крепких напитков, 2 л вина и 5 л пива. Алкоголь и сигареты при этом разрешается провозить лишь лицам, достигшим 21 года.

Из Дебальцево в Алчевск можно провозить не больше 1 литра водки. Из Красного Луча в Снежное — не больше 3 кг мяса.

Пользователи соцсетей отреагировали на данную новость насмешками.

"Наконец-то Луганск освободился от донецкого ига! Они воевали, и завоевали свою независимость!" — написал журналист Денис Казанский в Facebook.

Konstantin Kondratev: "Так и до войны между двумя братскими народами ДНР и ЛНР не далеко!".

Ігор Кіртак: "Лэнэры и дэнэры - братские народы, просто Америка пытается их поссорить!".

Serhii Savchuk: "Глядишь, и своей "историей" обзаведутся, поспорят, кто Москве кровно ближе и чей род - Плотницкого или Захарченко - от Рюриковичей пошел. Ну, чтобы всё, как у людей..."

Напомним, нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александр Захарченко, а также Игорь Плотницкий — для России являются "отработанным материалом".

Фото: vlada.io; видео: ГТРК ЛНР