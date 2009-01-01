"Гнать сепаратюгу взашей". Журналист показал фото бойцов АТО, отразивших штурмы под Авдеевкой

Они вырвались из ада. Выжили в нем. Победили, написал Бочкала.

Бойцы АТО под Авдеевкой Facebook Романа Бочкалы

Украинские бойцы, отразившие вражеские атаки под Авдеевкой , готовы идти до конца.

Об этом написал журналист Роман Бочкала в Facebook и обнародовал фото бойцов первого батальона 72-й механизированной бригады, которые защищали Авдеевку.

"Они вырвались из ада. Выжили в нем. Победили. По дороге в Авдеевку встретили бойцов первого батальона 72й бригады во главе со своим комбатом Александром Вдовиченко. Героев. Они ехали в Киев. Завтра Президент будет награждать. На промке они с середины октября. Больше всего запомнились крайние 10 суток. "Это была борьба за жизнь", — написал он на своей странице в Facebook.

Как отмечается, бойцы считают, что обострение близ Авдеевки было попыткой массированного целенаправленного прорыва с целью взять под контроль промзону, а возможно и всю Авдеевку.

"Наши бойцы не ожидали, что у противника столько боеприпасов. Били даже "Пионами". Но ребята выстояли. Сепарский блицкриг провалился. Скорее всего на некоторое время активность противника снова угаснет. Нет там запаса прочности. А наши воины рвутся в бой! Окрылены успехом, готовы идти до конца. Но политика... С приставкой "гео"... Гнали бы сепаратюгу взашей. И уже завтра были бы в Донецке. Верю - так и будет!", - добавил Бочкала.

Напомним, ранее сообщалось, что командование боевиков не хочет забирать с поля боя тела террористов, убитых под Авдеевкой Донецкой области.

Фото: Фейсбук Р.Бочкалы.