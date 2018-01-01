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Гнездо разврата. В казахстанском фитнес-клубе сотрудники устроили "групповуху" в бассейне: видео

Сегодня, 04:58

Неизвестно, что именно подтолкнуло людей заняться групповым сексом.

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Скриншот из видео
В интернет залили видеозапись, на котором сотрудники фитнес-клуба в городе Актобе (Казахстан) устроили оргию в бассейне.

Как сообщает портала "Caravan", групповым сексом решили развлечься администратор, маркетолог и сотрудница отдела продаж вместе со своими друзьями. В ночь с 30 июня на 1 июля, они, запугав и подкупив молодого охранника, проникли в фитнес-клуб. После употребления спиртного и непродолжительного купания и началась оргия – прямо в зеленоватых водах бассейна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Шотландии солдаты устроили групповой секс.

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Теги:  
Казахстан, бассейн, сотрудники, оргия, групповой секс.
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