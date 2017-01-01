Год Желтой Земляной Собаки. Как правильно встретить 2018-й

"Главред" подготовил для своих читателей небольшую инструкцию по правильной встрече нового, 2018 года от Рождества Христова.

Желтая Земляная Собака - ответственное и дружелюбное животное. Інше.ТВ

Символ наступающего 2018 года по Восточному гороскопу – Желтая Земляная Собака, ответственное и дружелюбное животное.

Как говорят астрологи, год должен был справедливым и воздать каждому по делам — трудолюбивые "соберут урожай", лентяи же останутся "несолоно хлебавши".

Затем, год Желтой Земляной Собаки обычно бывает годом стабильности — потому что это животное перемен не любит. С другой стороны, если в жизни человека настало время глобальных перемен, то препятствовать символ года не будет: ни в покупке жилья, ни в пополнении семейства, ни в смене работы.

Кроме того, в отношениях с окружающими людей ждет добро и порядок. Всем вступившим в брак в 2018-м астрологи обещают долгий и успешный союз.

Желтая Земляная Собака не любит одиночества, поэтому в ночь на 1 января ни в коем случае не рекомендуется грустить за бокалом или проводить праздник, бессмысленно пялясь в телевизор.

Лучше закатить с друзьями вечеринку – с конкурсами, играми и танцами либо отправляйтесь в гости, но только не позволять унынию и тоске одержать победу.

Также в канун 1 января года Желтой Земляной Собаки выносить мусор — к нищете, однако если люди случайно разобьют посуду или елочную игрушку, то до наступления Нового года, то им следует выбросить осколки как можно быстрее из своего дома. Так можно уберечь себя от серьезных неприятностей, поскольку испорченные вещи оставлять в жилище категорически нельзя.

Но, дав денег взаймы в канун праздника, человек обрекает себя на неудачи, в том числе и финансовые.

В канун Нового года нельзя перемывать посуду, громоздящуюся в раковине, не нужно, если Вы хотите, чтобы радостных и ярких моментов в жизни было гораздо больше в будущем году, чем рутины.

Всех неожиданных гостей в Новый год стоит принимать гостеприимно и радостно. Плохой их прием, скорее всего разозлит Собаку, и тогда 2018-й пройдет в ссорах и конфликтах.

Ну и конечно, если у Вас дома есть собака, то ее обязательно нужно окружить теплотой, лаской и порадовать праздничным блюдом. Ругать ее в новогоднюю ночь категорически не стоит, даже если она в чем-то провинится, поскольку она затаит злобу, и наступивший год Желтой Огненной Собаки принесет много неприятностей.

Напомним, ранее "Главред" опубликовал гороскоп для всех знаков Зодиака на 2018-й.