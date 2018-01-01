Голая филиппинка залезла на столб и ухватилась за провод: видео 18+

Ролик инцидента выложили в интернет очевидцы.

В Филиппинах неадекватная женщина разделась и голой залезла на опору ЛЭП.

Ролик инцидента выложили в интернет очевидцы, которых, судя по голосам за кадром, было не менее десятка.

На видео видно, как совершенно обнаженная женщина карабкается на столб, причем очень ловко. Она умело лавирует между многочисленными препятствиями, однако уже на самой верхушке почему-то хватается за провод. Раздается хлопок, взлетает облако дыма, несколько секунд пострадавшая еще держится на столбе, а потом без сознания падает на асфальт под истошные крики свидетелей происшествия.

Каково на данный момент состояние женщины и выжила ли она вообще, не сообщается.

Осторожно, видео содержит сцены насилия и сексуальный контент:

Ранее в сеть "слили" видео, на котором группа обнаженных мужчин и женщин устроила караоке-вечеринку, плавно перетекшую в групповой секс. Вечеринка была запечатлена камерой в одном из отелей испанской столицы - Мадрид. В ней якобы принимали участие пилоты и стюардессы в перерыве между рейсами.

Напомним, во Вьетнаме полуголые модели устроили шоу для футболистов.