Сегодня, 09:30 RSS

Голая жатва. Австралийские фермерши снялись в откровенной фотосессии

Сегодня, 05:41
Голые фермерги < >
< >
1 / 12 (instagram.com/the.naked.farmer)

Труженицы сельского хозяйства Австралии "взорвали" Instagram своими фотоснимками.

В австралии девушки и женщины, работающие в сельском хозяйстве, приняли участие в откровенной фотосессии. Их запечатлевали без одежды как бы за ежедневной работой - в конюшнях, коровниках, за сбором урожая на комбайнах либо на тракторах.

Фотоснимки были опубликованы в соцсети Instagram, где и вызвали массу комментариев - в основном, положительных и восторженных.

"Выглядит трогательно. Настоящие женские тела, а не накачанные куклы из спортзала с кучами диет. Мир устал от таких". "Очень откровенно. Детям не покажешь но полистать приятно", -пишут пользователи соцсети

Напомним, ранее сообщалось о том, что знаменитости из Украины снялись для соблазнительного календаря.

 
Теги:  
Австралия, фермерши, эротика
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...