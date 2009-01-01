Голливудская улыбка: Сеть порвало фото собаки с человеческим зубным протезом

Она очень игривая и любит рыться во дворе.

Бразилец Лукас Алвес опубликовал фотографии своей собаки, которая нашла на заднем дворе протез зубов.

Об этом сообщает boredpanda.com.

Алвес рассказал, что нашел Пандору (так зовут собаку) на улице еще щенком, она очень игривая и любит рыться во дворе.

Однажды он застал ее за любимым делом и обратил внимание на то, что она нашла странный предмет. Когда он подошел к ней ближе то увидел у нее во рту зубной протез.

Он не смог удержаться от вида этой "потрясающей" улыбки.

Под новостью читатели оставили много комментариев: "Хотелось бы узнать, где именно собачка нашла эти челюсти. Надеюсь, какой-то пенсионер сейчас не ищет их", "У Пандоры прекрасная улыбка", "у меня истерика", "Это омерзительно очаровательно".

Напомним, человек собаке друг: знаменитости показали своих любимцев.