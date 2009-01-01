Голливудская улыбка: Сеть порвало фото собаки с человеческим зубным протезом

Она очень игривая и любит рыться во дворе.
Об этом сообщает boredpanda.com.
Алвес рассказал, что нашел Пандору (так зовут собаку) на улице еще щенком, она очень игривая и любит рыться во дворе.
Однажды он застал ее за любимым делом и обратил внимание на то, что она нашла странный предмет. Когда он подошел к ней ближе то увидел у нее во рту зубной протез.
Он не смог удержаться от вида этой "потрясающей" улыбки.
Под новостью читатели оставили много комментариев: "Хотелось бы узнать, где именно собачка нашла эти челюсти. Надеюсь, какой-то пенсионер сейчас не ищет их", "У Пандоры прекрасная улыбка", "у меня истерика", "Это омерзительно очаровательно".
Напомним, человек собаке друг: знаменитости показали своих любимцев.