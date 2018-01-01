"Голое братание". Во время ЧМ-2018 две обнаженные девушки фотографировались с иностранцами: видео 18+

Чем закончился инцидент, на данный момент неизвестно.
В социальной сети Facebook был опубликован видеоролик, снятый в одном из российских парков. В нем две полностью обнаженных девушки с улыбками и хохотом фотографиутся и делают селфи с иностранными болельщиками.
Естественно, сложившаяся ситуация не могла не вызвать ажиотажа. Некоторые очевидцы даже начали спрашивать: "Где охрана? Куда она смотрит?".
Чем закончился инцидент с двумя девушками-"нудистками" и иностранными фанатами, осталось неизвестно.
Напомним, ранее фанат-аргентинец занялся сексом с россиянкой прямо во время матчей ЧМ-2018.
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