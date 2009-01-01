Голос бодрый, пытается приподниматься. Окуева рассказала о состоянии раненого Осмаева

Ветеран АТО говорила с мужем по телефону.

Амина Окуева Facebook.com

Раненый в Киеве киллером чеченский доброволец сил АТОв больнице уже пытается приподниматься с постели.

Об этом ветеран спецоперации, его супруга Амина Окуева написала на своей странице в Facebook.

В то же время она подчеркнула, что говорила с пострадавшим по телефону, "голос бодрый".

"Уже пытается приподниматься. Скоро надо будет начинать дыхательную гимнастику для восстановления легкого, а потом и — бегать", — отметила активистка.

Напомним, 1 июня в Подольском районе Киева киллер из пистолета выстрелил в Адама Осмаева, после чего Амина Окуева открыла по злоумышленнику огонь из наградного оружия. Оба мужчины были ранены и попали в столичную больницу. Друзья Осмаева говорили, что ему врачи сшивали легкие и печень.