Голые торсы и песики: австралийские пожарные выпустили умилительно-эротичный календарь. Фото

На фото изображены в том числе и собаки, спасенные австралийскими пожарниками из огня.

В Австралии вышел новый календарь с полуголыми пожарными. Причем на этот раз бравые ребята собственными рельефными торсами не просто популяризировали свою профессию, но еще и помогали бездомным животным.

"Австралийские пожарные сфотографировались для календаря, чтобы собрать средства на благотворительные цели и заодно сделать профессию пожарного более популярной. Часть вырученных средств пойдет на нужды приютов для бездомных животных", – сообщает Facebook-сообщество "Подбери Собаку".

Отмечается, что на фото изображены в том числе и собаки, спасенные австралийскими пожарниками из огня.

Напомним, в сети появился календарь обещаний украинских политиков в виде классических картин. Стоит признать, что некоторые представители украинского политикума смотрятся на "живописных фотожабах" как влитые.

Ранее знаменитости из Украины снялись для соблазнительного "мужского" календаря. Своих читателей решил "побаловать" известный украинский глянцевый журнал для мужчин.

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