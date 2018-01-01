Голый бунт. В США на Аляске обнаженный пассажир вынудил пилотов самолета вернуться в аэропорт: видео

Лайнер должен был совершить перелет по маршруту "Анкоридж – Сиэтл".

Самолет компании Alaska Airlines onemileatatime.boardingarea.com

Самолет авиаперевозчика Alaska Airlines вернулся в аэропорт города Анкоридж (Аляска, США) из-за закрывшегося в туалете обнаженного пассажира.

Такую информацию обнародовал телеканал KTVA.

Согласно обнародованным данным, на борту лайнера, которые должен был совершить рейс "Анкоридж – Сиэтл", находилось 178 пассажиров.

По словам представителей полиции, мужчина сперва заперся и забаррикадировался в туалетной кабине. Затем выяснилось, что он по неизвестной причине разделся догола

Пассажир отказывался следовать подчиняться экипажу самолета. В связи с этим было командир лайнера принял решение вернуться в Анкоридж и сдать "бунтаря" полиции.

Причины его поведения пока не разглашаются.

Напомним, ранее во Вьетнаме полуголые модели устроили в самолете шоу для футболистов.