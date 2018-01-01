Google обнародовал топ-10 популярных мест отдыха по запросам украинцев

Возглавили рейтинг Турция и Затока.
Google составил свой рейтинг популярных мест отдыха для украинцев, который основывается на запросах в поисковике.
Первая десятка стран, курорты которых нравятся украинцам распределилась следующим образом:
Топ-10 украинских мест морского отдыха, по версии Google, остается почти неизменным уже на протяжении нескольких лет. В нынешнем году место Лазурного заняло Счастливцево Херсонской области.
Напомним, "глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов был возмущен той грязью, которой встречают туристов курорты в Алуштинском районе.
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