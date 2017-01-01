Google посвятил дудл юбилею легендарного режиссера Сергея Эйзенштейна

В среде кинематографистов постановщик также был известен как "отец монтажа".

Крупнейший интернет-поисковик Google, принадлежащий одноименной американской корпорации, посвятил свой очередной дудл легендарному сценаристу, режиссеру, теоретику кино и педагогу Сергею Эйзенштейну (1898 – 1948).

"Он был советским художником и авангардным режиссером нескольких фильмов, таких как "Броненосец Потемкин", "Стачка", "Старое и новое". Он также известен как "отец монтажа"", − говорится в официальном пояснении к дудлу.

Сергей Эйзенштейн благодаря технике пленочного редактирования сумел добиться во многих своих работах ускоренного развития "событий на экране". К слову, он также известен своими фильмами на историческую тематику – "Александр Невский" и "Иван Грозный". Именно там в исполнении актера Николая Черкасова прозвучала ныне приписываемая историческому князю Александру Невскому: "Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет".

Дудл, посвященный Эйзенштейну, Google разместил в версиях поисковика для Европы, Северной Америки и Австралии.

Напомним, ранее Google посвятил дудл легендарной актрисе и певице Марлен Дитрих.