Google следит за владельцами гаджетов на Android

Западные отраслевые СМИ сообщили о неприятном сюрпризе для владельцев Android-устройств

Открытые источники

Сотрудники американской корпорации Google отслеживают местоположение устройств, работающих на операционной системе Android, даже при отключенной функции геолокации.

Такую информацию сегодня, в среду, 22 ноября, распространило западное отраслевое издание Quartz со ссылкой на собственные источники в корпорации.

По их данным, мобильные гаджеты с операционной системой Android собирают в фоновом режиме сведения с ближайших вышек сотовой связи и отсылают эту информацию в Google.

Такую практику ввели с момента крайнего обновления сервиса Firebase Cloud Messaging, который работает на всех девайсах корпорации.

Однако в Google заявили, что данные собираются исключительно для того, чтобы улучшить качество передачи текстовых сообщений и в дальнейшем удаляются. Как отмечает Quartz, с помощью данных из нескольких сотовых вышек можно определить местонахождение людей с точностью до 500 метров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Google сделала смелый прогноз о слиянии людей и машин.



