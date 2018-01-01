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В США женщина пыталась продать маленькую дочь в секс-рабство

Сегодня, 03:58

Провернуть свое "выгодное дельце" жительница штата Техас намеревалась через интернет.

Коленки
top-news.am
В США 44-летняя жительница штата Техас Кэрри Сью Келли была задержана, после того, как пыталась продать в сексуальное рабство свою 8-летнюю дочь.

Соответствующее сообщение в понедельник, 25 июня, опубликовало американское издание New York Post. Согласно обнародованным данным, Келли обвиняют в том, что она пыталась использовать несовершеннолетнюю и вовлечь ее в сексуальную деятельность.

По версии правоохранителей, женщина предложила свою маленькую дочь для секса за 100 долларов через онлайн-приложение мужчине из штата Небраска.

Мужчина немедленно обратился в полицию и дал разрешение правоохранителям использовать свой ник в приложении − ради продолжения разговора с Келли. Полицейский от имени клиента договорился с женщиной о встрече, однако та не пришла на нее.

Кроме того, полицейские отследили Келли 4 июня в школе ее дочери, арестовали и отправили в тюрьму округа Грегг.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Испании сутенеры держали девушек в секс-рабстве, угрожая магией.

 

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Теги:  
США, девочка, мать, секс-рабство, Техас, онлайн, интернет
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