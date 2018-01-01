Гороскоп на апрель 2018: прогноз для каждого знака Зодиака

Ракам, Козерогам, Весам и Овнам будет сопутствовать удача в апреле, а вот Рыбам, Девам, Близнецам и Стрельцам стоит быть настороже — им придется несладко.

Влад Росс Главред

Апрель у нас будет будто на волнах: первая половина месяца будет не очень благоприятной, а вторая — размашистой, успешной и активной. Это связано с тем, что в первой половине месяца Меркурий будет ретроградным.

Поскольку Меркурий — это бог торговли и коммерческих сделок, и Меркурий будет ретроградным, в период с 1 по 15 апреля лучше не подписывать никаких важных бумаг, не заключать серьезных договоренностей, а также не заключать браков, иначе в дальнейшем придется развестись. Также в это время лучше воздержаться от крупных покупок (например, автомобилей) и от заключения сделок по недвижимости. Советую все эти дела перенести на вторую половину месяца.

Кроме того, начало апреля может быть опасным в плане различных катастроф из-за влияния таких планет как Малое и Большое несчастье, которые сойдутся в Козероге. 1-8 апреля есть опасность селей в горах. Потому в это время не советовал бы ездить в горы, в те же Карпаты. Это также самое худшее время для рыбалки на льду. В целом, в этот период люди могут попадать в какие-то катастрофы.

Также 1-8 апреля будет отмечено высоким противостоянием и накалом страстей в обществе и в политике. Возможна в эти дни война среди политиков. Также могут быть всякого рода разногласия, когда даже люди, входящие в какую-либо коалицию или блок, могут разругаться. Этот период опасен, вплоть до того, что в это время могут быть даже заказные политические убийства.

Это — сложное время, потому что, кроме того, что Марс соединяется с Сатурном, он еще и сходится с Черной Луной. А это сулит проявление всего негатива.

Потому нашей СБУ с 1 по 8 апреля следует быть особенно бдительной и внимательной, чтобы обезопасить украинцев от всякого рода терактов и взрывов. А такая угроза действительно есть.

Также существует опасность взрывах на оружейных складах, особенно в период с 22 по 27 апреля, когда Марс будет сходиться с Плутоном. Есть риск каких-то непредвиденных ситуаций и аварий на электростанциях и атомных станциях.

Так что в апреле нам следует быть готовыми к двум неблагоприятным в плане катастроф периодам: 1-8 апреля и 22-27 апреля.

Зато нас ждет очень хорошее новолуние 16 апреля и соединение Солнца и Урана. Потому 16-21 апреля — это блестящий период для новизны и смены имиджа. В это время хорошо строить планы, организовывать новые встречи, дела, бизнес и кардинально менять свою жизнь. Все начатое в это время, пойдет великолепно.

Планета Венера в это время будет находиться в зодиакальном знаке Тельца, а это будет благоприятствовать с 16 по 24 число всякого рода покупкам и крупным инвестициям. Телец — это всегда притяжение денег и успешные финансовые дела. Так что этот период благоприятен для финансовой деятельности. Также это хорошее время для важных покупок: недвижимости, машин и т.д.

А еще в это время хорошо делать косметологические процедуры и заняться сменой имиджа.

В самом конце месяца Венера переходит в зодиакальный знак Близнецы, потому в период с 25 по 30 апреля будут удачными знакомства в интернете, может благоприятно складываться переписка, все будет способствовать романтике и романтическим поездкам. В это время будет много флирта и разного рода знакомств, но — новых чувств не предвидится.

Это будет лучшее время для росписи, для того, чтобы сходить в ЗАГС. Венера в Близнецах и прекрасный директный Меркурий — все говорит о том, что это лучшее время для заключения брака.

Кстати, с новолунием связан будет и приход весны. Именно с 16 апреля повсеместно начнется настоящая весна, и наконец все начнет цвести.

Так что в апреле мы будем как на волнах: первая половина месяца будет сложной и критической, а вторая — успешной и благоприятной.

Гороскоп для всех знаков Зодиака.

Везунчиками в апреле будут Раки, Козероги, Весы и Овны.

Звезды будут способствовать активной деятельности и прорывам в делах у Раков. Их ждет заключение множества контрактов и достижение компромиссов. Ракам удастся в апреле выиграть тендер, которые они давно хотели получить, и поучаствовать в тех проектах, к которым они давно стремились. У Раков в апреле сложится благоприятно все то, что касается юридических дел, выигрыша судебных разбирательств и взаимодействия с общественностью.

У Козерогов будут успешными все дела, которые они начнут в апреле. "Через тернии к звездам" — это про них, они смогут добиваться финансовых успехов и реализовывать новые проекты. Особенно им это будет удаваться во второй половине месяца. Они успешно смогут решать важные вопросы, связанные с вышестоящими, а также смогут получить продвижение в политике. У Козерогов в апреле будет позитивный, классный период. Но — они могут неожиданно ломать кости, потому им нужно быть очень осторожными.

Следующие фавориты в апреле — представители знака Весы. У них все будет удачно складываться, наладятся отношения и контакты с родственниками. Для них хорошо это время приглашать родственников издалека в гости или ездить к ним, хорошо свататься и связывать себя родственными узами, предлагать руку и сердце. У Весов хорошо пойдут все те дела, которые будут касаться покупки недвижимости, смены места жительства, поездок и переездов.

Овнов в апреле ждет хороший период в плане финансов, денег. Особенно во второй половине месяца они смогут добиться блестящего успеха в новом проекте. У них словно вырастут крылья. Для Овнов в апреле главное — рисковать. "Кто не рискует, тот не пьет шампанского" — это главный лозунг для Овнов в этом месяце. Их ждет полная удача и новые свершения.

Но не всем в апреле будет фартит так, как представителям четырех вышеперечисленных знаков Зодиака. "Невезунчиками" апреля станут следующие знаки.

Наиболее несладко придется в апреле Рыбам. Их ждет предательство близких и друзей. Страшные неожиданные ситуации будут вмешиваться в их планы и проекты. Все будет срываться, все будет продвигаться и складываться не так, как им того хочется. Им лучше не перенапрягаться в этом месяце, иначе есть риск попасть в больницу. То есть для Рыб это период, когда они могут сорвать свое здоровье, особенно в психологическом плане. Вплоть до суицида, не дай Бог.

У Дев в апреле тоже будет сложна ситуация. Это — критический для них период. Особенно это может касаться любви и отношений. "Милый, любимый, родной ушел…", сложные ситуации с детьми, опасность кого-то потерять из близких, трудные ситуации, особенно в плане личной жизни и чувств — ко всему этому Девам нужно быть готовыми. Такого рода проблемы могут у них выйти на передний план. Для Дев главным будет не разругаться и не быть привередливыми, как они это любят. Девы вечно критикуют других. Так вот в апреле нужно эту критику убрать, иначе из-за нее можно будет потерять близких и родных.

Плохой месяц также ждет Близнецов. Апрель у них катастрофический в плане поездок. Близнецам лучше отложить все дальние поездки, путешествия, лучше не выезжать в дальнюю дорогу, потому что она будет чревата опасностями и неприятными ситуациями. Кроме того, в апреле на Близнецов могут "наезжать" проверяющие органы, налоговые службы, какие-то коллекторы — люди, которые из них будут пытаться "выбивать" какие-то финансы. Близнецам в апреле лучше отдать все свои долги и жить спокойно.

Стрельцов также ждет крайне неблагоприятный период в финансовом плане. Они неожиданно, ни с того ни с сего, могут обанкротиться. Поэтому не нужно излишне рисковать в финансовом плане. Стрельцы любят принимать поспешные решения, но в этом месяце этого делать не стоит. Кроме того, большие покупки в дальнейшем могут не принести Стрельцам успеха, особенно в первой половине месяца. Представителям этого знака нужно просто затаиться. Лучше — провести обследование организма, потому что они могут столкнуться с истощением сил и ресурсов.

Далее — четыре знака, у которых в апреле будет двойственная ситуация.

У Водолеев в первой половине месяца могут проявиться тайные враги, им будут строить козни, распускать о них сплетни — будут сложные ситуации. Но во второй половине месяца Водолеи будут "выруливать". В это время у них могут быть очень плодотворные союзы и удачные дальние поездки. Хорошо может складываться ситуация в плане образования. Также их ждет успех в операциях, связанных с недвижимостью: они могут съехать на новую квартиру, купить недвижимость, сделать хорошую обстановку в доме, и ремонт в это время пойдет хорошо. Также во второй половине месяца им будет легко удаваться восстанавливать отношения с обществом. В это время их ждет успех в карьере. Они могут получить протекцию вышестоящих и признание. Хорошие результаты их работы и их успехи не останутся незамеченными. В этом плане вторая половина месяца будет очень продуктивна и показательна для Водолеев.

У Львов первая половина апреля будет не особо благоприятной. Могут быть сложные ситуации с дальними и близкими родственниками. Лучше вообще родственников на это время отстранить, отложить все важные застолья и мероприятия, хоть там будет и Пасха. Лучше быть подальше от всего этого. А вторая половина месяца для Львов будет благоприятной. У них в это время может случиться служебный роман, либо они могут получить протекцию. Для Львов может благоприятно складываться ситуация в общественной иерархии, им удастся налаживание контактов с общественностью. Львы в это время могут выигрывать судебные разбирательства, могут добиваться справедливости в ситуациях, когда они были обижены, они смогут пересматривать в лучшую для себя сторону финансовые сделки.

У Скорпионов в апреле могут быть не очень удачными поездки, могут возникать сложные ситуации в дороге, как и у Близнецов. Поэтому Скорпионам я бы посоветовал оставаться дома. У Скорпионов повышенная чувствительность, поэтому, если они будут чувствовать какую-то опасность, пусть даже куплены уже билеты, то лучше никуда не ехать. Также могут быть сложные ситуации с соседями, поэтому лучше не создавать напряженности во взаимоотношениях с соседями по лестничной клетке либо с коллегами, потому что есть риск противостояния и сложных ситуаций. Во второй половине месяца ситуация может быть более благоприятной, особенно это касается работы, деятельности. В это время может неожиданно появиться возможность сменить место работы. И это будет очень благоприятно для Скорпионов, особенно вблизи новолуния, которое будет 16 апреля. Поэтому если подвернется новая работа, возможность дополнительного финансового заработка, не раздумывайте — вас в этом будет ждать успех.

У Тельцов все будет очень хорошо в первой половине апреля. Все будет замечательно в том, что касается дальних поездок, путешествий, получения образования, выгодными будут контракты с иностранцами, успешными будут финансовые вложения. Особенно хорошо пойдут дела с партнерами, с которыми Тельцы уже давным-давно знакомы. Если были какие-то контракты, которые находились в подвешенном состоянии и никак не могли быть заключены раньше, если были какие-то вопросы, которые обсуждались последние два-три месяца или полгода, и никак не могли разрешиться, то сейчас наступит лучшее время, чтобы соединиться с людьми из прошлого и наверстать упущенное, договориться о таких контрактах и решить такие вопросы. Вторая половина месяца для Тельцов не столь благоприятна. У них могут возникать ошибки в расчетах, могут быть неудачные покупки либо неправильные решения на работе. В этот период Тельцам лучше расслабиться и сделать косметологические процедуры. Для Тельцов это будет благоприятно, как и все, что касается эстетики, красоты, прически, дизайна. В это время им будет не лишним посещать музеи, покупать картины и всякие красивые вещи. В апреле им стоит купить что-то красивенькое, чтобы сделать более уютным дом.

Влад Росс, известный украинский астролог, специально для "Главреда"

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