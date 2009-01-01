Государство — это мы. Кто должен заниматься реабилитацией ветеранов АТО

В США есть целое министерство, которое занимается ветеранами и тратят огромные бюджеты, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

Украинское государство еще мало, да и не должно, по сути, заниматься реабилитацией и проблемами людей, которые прошлии вернулись домой.

Об этом командир взвода в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"Такая работа ведется, но она ничтожно мала, — говорит волонтер. — В США ежедневно кончают жизнь самоубийством 22 ветераны войны, поэтому и был придуман этот флешмоб с 22 отжиманиями. И это при том, что в США есть целое министерство, которое занимается ветеранами, и тратятся огромные бюджеты".

"Нам еще учиться и учиться. Иногда государство не может позаботиться об обычном гражданине, у которого есть руки, ноги, и семья еще поддерживает. А что говорить о глубоко травмированном воине... Впрочем, это не только государственный долг", — заметил бывший участник АТО.

"В США и в цивилизованном мире огромное количество волонтерских и благотворительных организаций, которые берут на себя посильную ношу по помощи и реабилитации своих защитников. В каждом городе вы найдете небольшую волонтерскую организацию, в которой собираются жители, обычные граждане, которые считают своим священным долгом оказать помощь своим соотечественникам. Так же и мы в Украине должны понять, что нечего полагаться на государственные органы власти, поскольку они не являются государством — они являются органами управления. А государство — это мы", — подытожил Мирослав Гай.

Напомним, ранее волонтер рассказал, может ли Украина стать ареной военного противостояния НАТО и России.

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