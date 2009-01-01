Готовила теракт. В Хмельницком будут судить женщину, завербованную спецслужбами РФ

Женщину со взрывчаткой задержали 6 апреля 2017 в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Facebook Ларисы Сарган

Прокуратурой Хмельницкой области направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве против женщины, которая получала указания от кураторов из РФ по подготовке теракта .

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Жительница областного центра, общаясь через социальные сети с представителями спецслужб Российской Федерации, по идейным соображениям согласилась оказать им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Для выполнения заданий она собирала и передавала спецслужбам другого государства информацию о воинских частях и предприятиях, задействованных в проведении антитеррористической операции на востоке Украины, отслеживала протестные настроения среди населения Хмельницкой области во время проведения акций протеста и митингов в рамках так называемого "третьего Майдана", — пишет Сарган.

Кроме этого, хмельничанка с целью подготовки к террористическому акту в городе Хмельницком, для исполнения указания так называемого "куратора", прибыла в город Одесса, где от своих сообщников получила переданное автобусом из Приднестровья и замаскированное в пачке из-под кофе взрывное устройство, состоящее из двух тротиловых шашек весом по 200 г каждая и пластическим веществом, в котором впрессован был запал ручной гранаты.

Теракт удалось предотвратить, женщину со взрывчаткой задержали 6 апреля 2017 в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Facebook Ларисы Сарган

Напомним, на Буковине суд приговорил террориста ДНР к 11 годам тюрьмы.

Фото: Фейсбук Л.Сарган.