Готовили взрывы и захват власти. Трех жителей Львовщины обвиняют в планировании терактов

Во время задержания преступников, один из них оказал активное сопротивление и ранил сотрудника службы безопасности.

Жителей Львовщины обвиняют в планировании терактов handcuffs/Shutterstock

В попытке насильственного захвата государственной власти и осуществлении террористических актов обвиняют трех жителей Львовщины

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской области.

"Прокуратурой Львовской области направлено в суд обвинительный акт в отношении 3 жителей Львова и области, которые пытались совершить действия по насильственному захвату государственной власти, двое из которых готовились к совершению террористических актов на территории Львова и области", — отмечают в ведомстве.

В частности, последние планировали осуществить несколько взрывов на железнодорожной колее в пределах города и области. Для этого в течение июня-августа 2016 года проводили осмотр железнодорожных путей, испытали устройство инициирования взрыва, приобрели электродетонаторы и запалы для изготовления взрывных устройств и хранили их по месту своего проживания. Детали планирования и совершения террористических актов обсуждали во время совместных встреч во Львове. Одновременно в ходе одной из таких встреч часть лиц отказалась от намерения участвовать в совершении взрывов на железнодорожных путях.

Отмечается, что благодаря эффективной деятельности прокуратуры и Службы безопасности во Львовской области указанную группу лиц было задержано еще на стадии приготовления террористического акта. Во время задержания преступников, один из них оказал активное сопротивление и ранил сотрудника службы безопасности.

Кроме того, во время санкционированных судом обысков у указанных лиц обнаружено и изъят арсенал огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в частности, гранатометы РПГ-7 с гранатами и РПГ-26, автомат Калашникова и патроны к нему в количестве более 1000 штук, 8 единиц переделанного огнестрельного оружия, 2 кг взрывчатого вещества гексоген, 1 кг взрывчатого вещества тротил, вещества для изготовления в бытовых условиях 5 килограммов взрывчатого вещества, электродетонаторы, запалы, и тому подобное.

В ходе следствия выяснено, что накопление такого значительного количества огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, было одним из пунктов плана действий, конечной целью которых должен был стать захват с использованием оружия и взрывчатки государственной власти в районах Львовской области, расположенных в горной и лесистой местности.

На выполнение плана действий указанной группой лиц осуществлялся сбор информации относительно мест, в которых можно незаконным путем получить оружие, боевые припасы, взрывные устройства, подыскание соучастников, обустроен тайник с запасами еды и гранатой и тому подобное.

В дальнейшем, на следующих этапах реализации действий относительно захвата государственной власти предусматривалось создание баз для укрытия, совершение грабежей и разбоев с целью завладения имуществом, деньгами, огнестрельным оружием, а также уничтожение имущества с целью проверки новых соучастников.

В настоящее время следователями Службы безопасности проводится дальнейшее расследование с целью установления всех соучастников преступления и розыску подозреваемого, который скрывается от правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что под Горловкой предотвратили теракт: найдены и уничтожены три бомбы.