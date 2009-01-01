Грабежи и издевательства над гражданскими. Экс-боевик рассказал, как разочаровался в "русском мире"

Находясь в составе бандформирования, человек обустраивал незаконные блокпосты боевиков.

Экс-боевик рассказал, как разочаровался в «русском мире» Reuters

Донецкой области суд освободил от уголовной ответственности еще одного участника программы СБУ "Тебя ждут дома".

Оперативники спецслужбы установили, что житель Донецкой области в 2014 году, поддавшись на призывы пропагандистов "Новороссии", присоединился к незаконным вооруженным формированиям ДНР, сообщает пресс-центр СБУ.

Находясь в составе бандформирования, человек обустраивал незаконные блокпосты боевиков и привлекался к обеспечению контрольно-пропускного режима, сообщает пресс-центр СБУ.

Став свидетелем настоящих идеалов "русского мира" — грабежей и издевательств над гражданским населением со стороны террористов, он добровольно покинул ряды боевиков. Опасаясь уголовной ответственности за свои действия, он длительное время скрывался на подконтрольной украинскому власти территории.

О программе СБУ "Тебя ждут дома" боевик узнал по телевидению и решил ею воспользоваться. Мужчина добровольно обратился с заявлением в правоохранительные органы, оказывая помощь следствию.

После тщательной проверки сотрудники СБ Украины установили, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других преступлений.

Рассмотрев материалы дела, Славянской городской суд Донецкой области принял решение об освобождении бывшего боевика от уголовной ответственности. Сейчас он находится дома со своей семьей. Став на путь мирной жизни, бывший участник незаконного вооруженного формирования уверен в правильности своего решения и призывает других боевиков ДНР/ЛНР последовать его примеру.

Напомним, ранее экс-боевик ЛНР рассказал, почему сдался СБУ.

Видео: Служба безпеки України.