Гражданство РФ получили 10 экс-"беркутовцев", разыскиваемых по делу о расстрелах на Майдане

Такую информацию прокуратура получила запрос от Генеральной прокуратуры России.

Reuters

10 бывших бойцов расформированного спецподразделения МВД Украины "Беркут" , которых разыскивают по делу о расстреле участников Революции достоинства 20 февраля 2014 года, получили российское гражданство.

Об этом сообщил прокурор по делу пяти экс-"беркутовцев" Роман Псюк, сообщает УНИАН.

Об этом он рассказал, обосновывая ходатайство о продлении содержания под стражей Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского и Александра Маринченко.

По его словам, такую информацию прокуратура получила запрос от Генеральной прокуратуры России.

Среди тех, кто получил гражданство России, отметил Псюк, командир киевского расформированного спецподразделения "Беркут", а двое получили временное убежище.

"На данный момент 10 человек из обвинительного акта, согласно данным Генпрокуратуры РФ, получили гражданство России и сейчас там скрываются. Еще двое получили в России временное убежище", — сказал он.

Напомним, ранее в Киеве поймали бывшего "беркутовца", который избивал активистов "Автомайдана".