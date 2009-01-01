Гражданство РФ получили 10 экс-"беркутовцев", разыскиваемых по делу о расстрелах на Майдане

Такую информацию прокуратура получила запрос от Генеральной прокуратуры России.
Об этом сообщил прокурор по делу пяти экс-"беркутовцев" Роман Псюк, сообщает УНИАН.
Об этом он рассказал, обосновывая ходатайство о продлении содержания под стражей Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского и Александра Маринченко.
По его словам, такую информацию прокуратура получила запрос от Генеральной прокуратуры России.
Среди тех, кто получил гражданство России, отметил Псюк, командир киевского расформированного спецподразделения "Беркут", а двое получили временное убежище.
"На данный момент 10 человек из обвинительного акта, согласно данным Генпрокуратуры РФ, получили гражданство России и сейчас там скрываются. Еще двое получили в России временное убежище", — сказал он.
Напомним, ранее в Киеве поймали бывшего "беркутовца", который избивал активистов "Автомайдана".