Грипп косит боевиков ЛНР — в Брянке вирус свалил с ног треть бригады

ОРЗ свирепствует в 7-й бригаде.
Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, в 7-й "отдельной мотострелковой бригаде" 2-го "армейского корпуса", которая дислоцируется в Брянке, на оккупированной территории Луганской области, наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации. Более трети личного состава передовых подразделений заболели гриппом и острыми респираторными заболеваниями и госпитализированы.
Ранее "Главред" сообщал, что в начале января "морпехов" ДНР косила смертельная инфекция, число больных и скончавшихся было засекречено.