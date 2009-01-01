Грипп косит боевиков ЛНР — в Брянке вирус свалил с ног треть бригады

ОРЗ свирепствует в 7-й бригаде.

В 7-й бригаде ЛНР грипп свалил с ног треть бригады

Обещанная на конец января — начало февраля 2017 годаохватила дислоцированные на востоке Украины оккупационные части боевиков и ударила по санитарно-эпидемиологической ситуации на Донбассе.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в 7-й "отдельной мотострелковой бригаде" 2-го "армейского корпуса", которая дислоцируется в Брянке, на оккупированной территории Луганской области, наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации. Более трети личного состава передовых подразделений заболели гриппом и острыми респираторными заболеваниями и госпитализированы.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале января "морпехов" ДНР косила смертельная инфекция, число больных и скончавшихся было засекречено.