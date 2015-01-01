Гройсман о ситуации с телеканалом "1+1": если будут проблемы, всегда поддержу

Гройсман заявил, что не будет стоять в стороне, если будут проблемы с вещанием телеканала 1+1.

Владимир Гройсман. facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер-министрзаявил, что знаком с ситуацией о возможном лишении лицензии телеканала "1+1" и воспринимает ее негативно.

Об этом глава правительства сказал во время общения с журналистами, пишет "112 Украина".

"Да, я вчера получил ваше обращение (телеканала. — ред.). Абсолютно негативно воспринимаю даже информацию о том, что могут быть какие-то притеснения. Я думаю, что нужно дождаться официальной позиции Нацсовета и дальше все будет известно. Насколько я понимаю, то сегодня угроз невыдачи лицензии нет, как меня проинформировали. Если нет угроз, то будем считать, что было недоразумение. Но если, не дай Бог, мы будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне, и чем смогу поддержать, всегда поддержу.

Я поддерживаю свободу слова в стране. Считаю, что свобода слова настолько важна, как воздух, потому что это позволяет нам меняться, быть открытыми", — заявил премьер-министр.

Ранее представители телеканала "1+1", обратились к руководству страны с письмом, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.

Первый замглавы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что оснований для прекращения вещания телеканала 1+1 нет.

видео: 112 Украина