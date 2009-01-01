Гройсман пополнил коллекцию носков Трюдо — подарил украинские, опубликовано фото

Власти Украины продвигают отечественный экспорт, отметила Микольская.

Владимир Гройсман и Джастин Трюдо Reuters

В Канаде премьер-министрподарил главе правительстванабор разноцветных носков украинского производства.

Об этом торговый представитель Украины — заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская написала в своем аккаунте в Twitter.

В то же время она подчеркнула, что таким образом власти продвигают отечественный экспорт.

"… много пишут о носках Джастина Трюдо. Теперь в его коллекции есть MadeInUkraine", — говорится в сообщении.

Подарок, врученный Джастину Трюдо @mykolska

Напомним, в 2016 году во время официального визита в Киев в Администрации президента Петра Порошенко Джастину Трюдо подарили флаг Канады, выполненный в концепции украинского авангарда.

Фото: @mykolska, видео: ТСН