Гройсман пополнил коллекцию носков Трюдо — подарил украинские, опубликовано фото

Власти Украины продвигают отечественный экспорт, отметила Микольская.
Об этом торговый представитель Украины — заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская написала в своем аккаунте в Twitter.
В то же время она подчеркнула, что таким образом власти продвигают отечественный экспорт.
"… много пишут о носках Джастина Трюдо. Теперь в его коллекции есть MadeInUkraine", — говорится в сообщении.
Напомним, в 2016 году во время официального визита в Киев в Администрации президента Петра Порошенко Джастину Трюдо подарили флаг Канады, выполненный в концепции украинского авангарда.