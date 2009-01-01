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Гройсман пополнил коллекцию носков Трюдо — подарил украинские, опубликовано фото

Сегодня, 12:08

Власти Украины продвигают отечественный экспорт, отметила Микольская.

Гройсман,Трюдо
Владимир Гройсман и Джастин Трюдо Reuters
В Канаде премьер-министр Владимир Гройсман подарил главе правительства Джастину Трюдо набор разноцветных носков украинского производства. 

Об этом торговый представитель Украины — заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская написала в своем аккаунте в Twitter.

В то же время она подчеркнула, что таким образом власти продвигают отечественный экспорт.

"… много пишут о носках Джастина Трюдо. Теперь в его коллекции есть MadeInUkraine", — говорится в сообщении.

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Подарок, врученный Джастину Трюдо @mykolska

Напомним, в 2016 году во время официального визита в Киев в Администрации президента Петра Порошенко Джастину Трюдо подарили флаг Канады, выполненный в концепции украинского авангарда.

Фото: @mykolska, видео: ТСН

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