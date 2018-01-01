"Грязный и вонючий министр": украинская телеведущая обозвала Омеляна в прямом эфире. Видео

Из сюжета создается впечатление, что министру досталось за критику николаевского ж/д-вокзала.

Омеляна обозвали "грязным и вонючим". УНИАН

На Николаевском телевидении случайно обозвали министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

В прямом эфире 35-го телеканала диктор новостей назвала чиновника "грязным и вонючим". Вероятно, она просто прочитала новость с суфлера, не сделав паузу между сюжетами.

"Грязный и вонючий министр инфраструктуры Владимир Омелян во время рабочего визита в Николаев раскритиковал состояние николаевского ж/д вокзала", — вышло в итоге у ведущей.

Видео с казусом опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Александр Волков. "Ну разве можно не согласиться с ведущей?" – подписал он свой пост.

В комментариях люди пишут: "Стока украл, мог бы уже и олдспайс какой купить", "Она что-то знает", "Такая правда чревата ганьбой" и т.п.

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