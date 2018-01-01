"Х*й вам". Под Одессой фермер ответил рейдерам надписью на поле пшеницы: фото

Нецензурную фразу можно прочесть лишь с высоты птичьего полета.

Фермер не намерен отдавать рейдерам урожай пшеницы УНИАН

На поле близ села Войничево Фрунзовского (Захарьевского) района Одесской области появилась крупная матерная надпись, которую можно прочесть с высоты.

Как сообщает местное издание Таймер, два слова выкосил на урожае пшеницы местный фермер Анатолий К. после того, как узнал, что арендованные им на протяжении многих лет земли переданы другой структуре.

Отмечается, что таким образом рейдеры захватывают выращенный чужими руками урожай, чтобы продать уже готовую сельскохозяйственную продукцию.

В издании предполагают, что надписью "Х*й вам" фермер "намекнул" своим оппонентам, что его урожай пшеницы они не получат, несмотря на манипуляции.

фото: Таймер

Напомним, ранее в Полтавской области правоохранители задержали около 40 рейдеров, которые пытались завладеть активами агропредприятия.

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