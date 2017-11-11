Хакеры с первого раза взломали хваленую защиту iPhone X

Во Вьетнаме хакеры без особых усилий обошли новейшую систему защиты Face ID

Во Вьетнаме сотрудники компании Bkav разработали маску, с помощью которой можно обмануть систему защиты Face ID, установленную на смартфонах iPhone X, себестоимость которых недавно стала известна потребителям.

Однако поскольку изготовление таких масок – длительный и недешевый процесс, то рядовым покупателям нового гаджета в компании рекомендовали не переживать, сообщает портал Engadget.

Сотрудники Bkav сделали свою маску ради обмана технологии отображения глубины, используя созданную вручную "кожу", а распечатанную на 3D-принтере модель лица.

По мнению экспертов, скорее всего система Face ID данного конкретного iPhone изначально была настроена на распознавание лица, с которого лепилась маска.

В Bkav отметили, что процесс создания маски потребовал много времени, а денежные затраты составили 0. Кроме того, в компании не стали называть количество попыток, которое потребовалось для взлома iPhone X.

Ранее "Главред" писал о том, что была обнаружена главная уязвимость iPhone X.