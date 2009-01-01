Подразделение не укомплектовано и только за прошедшие две недели его покинуло 54 человека.

"Боня" рассказала, как зачистили костяк "Сомали" Скриншот

В настоящее время практически весь костяк банды боевиков ДНР "Сомали" зачищен российскими спецслужбами.

Об этом идет речь в аудиозаписи телефонного интервью российской журналистки РИА "Новости" Марии Калининой с пособницей оккупантов Задорожной Илоной Юрьевной (позывной "Боня"), сообщает международное разведовательное сообщество InformNapalm.

"Боня" — бывший командир диверсионно-разведывательной группы "Гром", которая была переформирована в "Сомали". Главарем "Сомали" стал уничтоженный российскими спецслужбами оккупант Михаил Толстых "Гиви". "Боня" стояла у истоков создания "Сомали" и была вторым человеком после "Гиви", рассказали в InformNapalm.

Судя по информации, озвученной журналистке, на текущий момент практически весь костяк "Сомали" зачищен российскими спецслужбами. Подразделение не укомплектовано и только за прошедшие две недели его покинуло 54 человека.

В расположении "подразделения" царит хаос, личный состав регулярно нарушает устав и совершает преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Желающих вступить в батальон на идейных началах фактически не осталось. Больше всего "Боня" желает, чтобы развязанная Россией гибридная война на Донбассе побыстрее закончилась.

Послушать аудио можно здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке пьяные боевики "Спарты" и "Сомали" устроили бойню — 5 убитых.