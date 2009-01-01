Хасиды начали слетаться в Умань: прибыло более 2 тысяч, опубликованы фото и видео

Всего пограничники ожидают около 40 тысяч паломников-хасидов.

Паломники-хасиды прибывают на празднование Нового года. dpsu.gov.ua

Паломники-хасиды начали прибывать в Украину на празднование иудейского Нового года — Рош Ха-Шан . В целом ожидается прибытие около 40 тысяч паломников.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"За сутки в Киев прибыли 9 чартерных рейсов с хасидами-паломниками. В свою очередь пограничники принимают все меры, чтобы оформление этой категории путешествующих проходило на должном уровне и одновременно не создавало никаких неудобств другим пассажирам авиалиний", — говорится в сообщении.

"С этой целью руководство Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" увеличило количество рабочих мест и пограничных нарядов. На усиление и обеспечение режимных мероприятий в пунктах пропуска "Борисполь" и "Жуляны" добавлена группа военнослужащих мобильного пограничного подразделения. Пока никаких проблем с оформлением или нарушением режимных правил паломниками в столичных аэропортах не возникало", — говорится в сообщении.

Пограничники также отмечают, что всего в Украину уже въехали почти 2200 паломников-хасидов. Большинство из них пришло в нашу страну через аэропорт "Борисполь", а также аэропорты "Львов", "Одесса", "Херсон" и пункты пропуска "Краковец" и "Могилев-Подольский".

Стоит от метить, что каждую осень в Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош Ха-Шана прибывают хасиды со всего мира. Еврейский новыйгод празднуется в этом году с 20 по 22 сентября.

По традиции в эти дни они молятся о даровании им отличного года и новой судьбы.

Фото; видео: dpsu.gov.ua