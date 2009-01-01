"Хлам" времен СССР. Вятрович рассказал о создании музея монументальной пропаганды

Вместе с тем историк затруднился назвать сроки реализации этого проекта.

Владимир Вятрович Главред

В Украине продолжается работа по созданию музея монументальной пропаганды времен СССР . На сегодняшний день подготовлен первый вариант его концепции, который предполагает размещение музея в Киеве на территории бывшей ВДНХ.

Об этом директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович рассказал на чате в "Главреде".

Он сообщил, что уже подготовлен предварительный перечень памятников с всей Украины, которые могут быть представлены в новом музее.

"Очевидно, что эта концепция еще будет уточняться. Наверное, больше всего времени у нас заберет вопрос перевозки этих памятников из других областей. Несмотря на то, что часть этих памятников есть в списке национального наследия, нам очень важно будет привлечь к этой работе по созданию музея Министерство культуры. И мы уже имеем согласие этого министерства, которое готово включиться в этот проект", — отметил историк.

Вместе с тем он затруднился назвать сроки реализации этого проекта.

"Я думаю, что это будет один из проектов национального значения. Стоит ли создавать такие музеи во всех городах? Наверное, нет. Я бы не хотел, чтобы в каждом маленьком городке был музей, в котором будет собран разного рода хлам коммунистической эпохи. Почему хлам? Потому что в действительности тех скульптур, которые можно назвать художественными, не так много за советскую эпоху. Именно их мы хотели бы собрать в Киеве. И, я думаю, одного такого национального музея было бы совершенно достаточно", — добавил Вятрович.

Напомним, ранее Вятрович рассказал о новом календаре выходных дней в Украине.