"Хлопцы хорошо насыпали в ответ". Волонтер рассказал о боях за новые позиции на Светлодарской дуге

Военные проложили "новые дороги" на передке и разминируют часть "новых" территорий, пишет Мысягин.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, военные проложили "новые дороги" на передке и разминируют часть "новых" территорий.
"Сегодня ночью очень сильно подвергся обстрелу 46-й батальон "Донбасс-Украина". Это тот самый батальон, который во время декабрьских жёстких боев за лес стремительно занял посёлок Новолуганское", — рассказал Мысягин.
Волонтер заявил, что обстрел был из тяжёлого вооружения и, наверно, первый серьёзный за время пребывания батальона на Светлодарской дуге.
"Хлопцы хорошо насыпали в ответ", — добавил Юрий.
Ранее "Главред" сообщал, что боевики нервничают на Светлодарской дуге, кроют силы АТО из тяжелых пушек и минометов.