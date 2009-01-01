"Хлопцы хорошо насыпали в ответ". Волонтер рассказал о боях за новые позиции на Светлодарской дуге

Военные проложили "новые дороги" на передке и разминируют часть "новых" территорий, пишет Мысягин.

Украинские военные на Донбассе .facebook.com/ato.news

Украинские военные из 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Светлодарской дуге по ночам подвергаются небольшим обстрелам, а днём строятся и укрепляют новые-старые позиции.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, военные проложили "новые дороги" на передке и разминируют часть "новых" территорий.

"Сегодня ночью очень сильно подвергся обстрелу 46-й батальон "Донбасс-Украина". Это тот самый батальон, который во время декабрьских жёстких боев за лес стремительно занял посёлок Новолуганское", — рассказал Мысягин.

Волонтер заявил, что обстрел был из тяжёлого вооружения и, наверно, первый серьёзный за время пребывания батальона на Светлодарской дуге.

"Хлопцы хорошо насыпали в ответ", — добавил Юрий.

Ранее "Главред" сообщал, что боевики нервничают на Светлодарской дуге, кроют силы АТО из тяжелых пушек и минометов.