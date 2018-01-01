"Ходила голая рядом". В России обнаженная девушка на улице "терлась" об авто: видео

Пикантный инцидент произошел на оживленной улице города Уфа.

Скриншот из видео

В Российской Федерации, в городе Уфа (столице Республики Башкортостан) водителей шокировала обнаженная девушка , внезапно прыгнувшая на капот одного из легковых автомобилей.

Соответствующее сообщение опубликовали российские телевизионщики. По словам очевидцев, уфимская "Леди Годива" "разлеглась на капоте авто, будто бы это был лежак на морском пляже".

Как считают местные журналисты, девушка, скорее всего, является ню-моделью и принимала участие в откровенной фотосессии "в полевых условиях".

Напомним, ранее сообщалось о том, что России две обнаженные девушки фотографировались с иностранными болельщиками.

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