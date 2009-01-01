"Холуи на службе террористов". Опубликован список предателей, переметнувшихся в "разведку" ДНР

Одни из тех, кто подло слушают разговоры граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, заявил о предателях Аброськин.

Опубликован список предателей в ДНР news-hot.net

Глава ГУНП в Донецкой области генерал Вячеслав Аброськин опубликовал имена предателей, которые перешли на службу в "разведку" террористической ДНР

Имена и фамилии предателей он опубликовал в Facebook.

Аброськин подчеркнул: "Мы должны знать тех людей, которые предали присягу, предали свою страну в угоду "шариковым" из ДНР, стали холуями на службе террористов.

Делюсь — "сотрудники-разведчики супердержавы ДНР". Одни из тех, кто подло слушают разговоры граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, следят за ними, а также и за боевиками, выполняя волю своих "хозяев".

Facebook Вячеслава Аброскина

Напомним, ранее сообщалось, что главари ДНР и ЛНР требуют снять блокаду, грозят захватом предприятий, подконтрольных Киеву.

Фото: Фейсбук В.Аброськина.