Хорошие результаты. ВСУ уничтожили танк боевиков — волонтер

Украинские воины за последние три дня достигли очень хороших результатов.

Танк боевиков, иилюстрация sprotyv.info

Военные подразделения Вооруженных сил Украин ы (ВСУ) на авдеевском направлении уничтожили танк боевиков.

Об этом написал волонтер, координатор группы "Стоп террор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook.

По его информации, украинские воины за последние три дня достигли очень хороших результатов.

"На авдеевском направлении подразделения ВСУ уничтожили танк противника. Нашим ребятам только нужно дать команду от сектора. А так мы придерживаемся "Минска". Очень рад за результаты трех дней. Кто в курсе, что происходило тот поймёт", — написал Кабакаев.

Напомним, начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что наступление боевиков на Донбассе возможно только при поддержке регулярной армии РФ.