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Хорошие результаты. ВСУ уничтожили танк боевиков — волонтер

Сегодня, 07:37

Украинские воины за последние три дня достигли очень хороших результатов.

Танк, боевики
Танк боевиков, иилюстрация sprotyv.info
Военные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении уничтожили танк боевиков.

Об этом написал волонтер, координатор группы "Стоп террор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook.

По его информации, украинские воины за последние три дня достигли очень хороших результатов.

"На авдеевском направлении подразделения ВСУ уничтожили танк противника. Нашим ребятам только нужно дать команду от сектора. А так мы придерживаемся "Минска". Очень рад за результаты трех дней. Кто в курсе, что происходило тот поймёт", — написал Кабакаев.

 Напомним, начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что наступление боевиков на Донбассе возможно только при поддержке регулярной армии РФ.

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АТО, ВСУ, танк, ликвидация, боевики, Кабакаев, Авдеевка
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