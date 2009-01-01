Хорошие результаты. ВСУ уничтожили танк боевиков — волонтер

Украинские воины за последние три дня достигли очень хороших результатов.
Об этом написал волонтер, координатор группы "Стоп террор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook.
По его информации, украинские воины за последние три дня достигли очень хороших результатов.
"На авдеевском направлении подразделения ВСУ уничтожили танк противника. Нашим ребятам только нужно дать команду от сектора. А так мы придерживаемся "Минска". Очень рад за результаты трех дней. Кто в курсе, что происходило тот поймёт", — написал Кабакаев.
Напомним, начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что наступление боевиков на Донбассе возможно только при поддержке регулярной армии РФ.