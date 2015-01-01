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Хорошо шагнули вперёд. Волонтер рассказал подробности продвижения сил АТО на Светлодарской дуге

Сегодня, 11:59

Противник ничего не может сделать, пишет Юрий Мысягин.

силовики, пулеметчик, Правый сектор
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Стали известны первые подробности продвижения силы АТО, дислоцированных на Светлодарской дуге, которые заняли очень важные позиции. Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ продвинулись еще на один километр по пути к Дебальцево.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в соцсети.

"Да, у нас снова есть новые позиции! И на них стоят уже наши опорники. Противник ничего не может сделать. Ничего.

Все мы работаем чётко. Служба тыла оперативно подвозит лес. Инженерная служба — мешки и скобу, немного, правда не хватает, но решим). Волонтёры — электрику и многое другое", — рассказывает волонтер.

"И никаких нарушений. По всем международным договорённостям — это все наши территории!", — напомнил Юрий.

Напомним, ранее Мысягин рассказал, что Дебальцево все ближе, а город уже в пределах прямой видимости сил АТО.

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Светлодарская дуга, волонтер, Мысягин, Дебальцево, продвижение
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