Хозяин собаки сделал панорамное фото со своим псом – и сильно пожалел

На панорамах движущиеся объекты нередко получаются искаженными.

В Twitter пользователь @bulletsmikey продемонстрировал фото своего пса – бордер-колли по кличке Регги. При этом хозяин собаки признался, что пожалел о своей попытке "снять милую панораму со своей собакой".

Дело в том, что панорамы как бы "сшиваются" из нескольких фрагментов изображения. В результате движущиеся объекты нередко получаются искаженными. Так случилось и с Регги: панорамное фото урезало песика примерно на треть.

Другие пользователи тоже показали своих питомцев, "пострадавших" от панорам.

Ранее пес испортил панораму Google Maps и стал звездой соцсетей. Настойчивая японская собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на фото панорамы.

Также собака породы сиба-ину прославилась в Сети "разговорами" с хозяйкой. На видео видно, как пес активно отвечал на вопросы девушки.

Кроме того, печальная собака из Германии покорила соцсети. Хозяйка уверяет, что ее питомец счастлив, несмотря на хмурый внешний вид.

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