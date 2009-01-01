Хроника обороны донецкого аэропорта. Жизнь медленно уходила из этих мест

"Киборги" позволили построить оборону вокруг Донецка, разрушив планы противника по экспансии на запад.

В аэропорту уничтожены все строения. zyalt.livejournal.com

Сражение за донецкий аэропорт длилось 242 дня и закончилось полным уничтожением всех строений на его территории. Жизнь медленно уходила из этих мест в прямом смысле слова. Обе стороны понесли ощутимые потери, которые на сегодняшний день окончательно не подсчитаны. На данный момент, аэропорт остается ничьей землей, где бандформирования активно пилят металлолом, а ВСУ медленно, но уверенно возвращают территории под юрисдикцию Украины.

Об этом участник обороны аэропорта, публицист, волонтер Юрий Руденко написал на странице движения "Вернись живым" в Facebook.

"Отвлекая на себя значительные силы противника, "киборги" как стало принято называть защитников ДАП, позволили построить оборону вокруг Донецка, разрушив планы противника по экспансии на запад", — пишет волонтер.

Руденко также рассказал о погибших и раненых наших защитниках, а также о последних минутах выхода выживших воинов из терминала.

"Зал терминала представлял из себя воронку из битого бетона и небольшой огрызок пола. На него сложили раненных. Тяжелых было много, и без квалифицированной медпомощи они медленно из 300 превращались в 200.

Где-то рядом в тумане шли какие-то бои, сложно разобрать кто в кого стреляет и что происходит вообще. Как оказалось позже, очередная колонна, промахнувшись мимо цели, вышла прямиком на противника, завязался бой на коротких дистанциях, много людей погибло или попало в плен.

Жизнь медленно уходила из этих мест в прямом смысле слова. До утра не дожила и половина раненных. На "полке" вокруг провала было не поднять головы, противник не особо стремился добить защитников терминала, отдав эту "работу" времени и холоду. "Ходячие", оставшиеся с "неходячими" как могли поддерживали в тех жизнь, не бросили.

Где-то под завалами еще были люди, и хотелось верить, что умерли они быстро. Наверное — это очень обидно и горько, когда ты сражаешься упорно, а потом какая-то каменюка хоронит тебя заживо, но это война и здесь случаются ужасные вещи.

Ночью, часть людей ушли. Они медленно и долго пробирались к нашим в надежде организовать эвакуацию тяжелых раненных, хотели попытаться прорваться. Увы ничего не получилось, путешествие по простреливаемой полосе, длилось слишком долго. Наверное, нужно было уходить всем и сразу, как-то заворачивать неходячих в спальники, делать какие-то сани, волочить по земле, сложно сказать, как было бы правильно.

Если бы туман хоть на секунды рассеялся, миру бы явилась удивительная картина, сколько народу одновременно шастало туда-сюда по этой чертовой взлетке. Ведь где-то рядом катались саперы, выходила группа с остатков КДП.

Теоретически с "Зенита" можно было бы позвать танк, он бы прикрыл огнем, теоретически можно было бы "позвать" артиллерию. Чертов туман спутал все карты, да и что способен придумать вымотанный, неоднократно контуженный человек?

Днем всех выживших забрали в плен. Есть такая историческая фраза "живые позавидуют мертвым", в этой фразе много реальности. Тех, кто еще был жив отправили в больницу, там под прицелами телекамер российских пропагандистов им оказывали помощь, попутно допрашивая. Тех, кто был относительно цел, ожидали допросы, издевательства, пытки.

ДАП стал символом стойкости украинского солдата, который сражается не за деньги или привилегии, а за Родину, за детей, жену и маму. Это стоит помнить. Вечная память погибшим!!!", — написал волонтер.

Ранее начальник Генштаба виктор Муженко заявил, что защитники аэропорта заставили агрессора отказаться от наступления.

Напомним, 21 января стало последним днем обороны донецкого аэропорта, которая продолжалась 242 суток. В плен попали несколько десятков раненых и оставшихся без боеприпасов защитников объекта, в том числе комбат командир 90-го батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады — 37-летний подполковник Олег Кузьминых.

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