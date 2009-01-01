Хроники Смуты, или Московия 400 лет спустя

Памятник аналогам страшного "террориста" Дмитрия Яроша и Петра Алексеевича стоит рядом с собором Василия Блаженного в Москве.

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому domotvetov.ru

В скором времени закончат стрелять пушки и начнется очень серьезное сражение за интерпретацию того, что же в действительности происходило в Украине и России со второй половины 90-х годов прошлого века, в чем причины конфликта, его масштабы и последствия. Кто-то хочет назвать события последних лет исключительно украинским кризисом, кто-то называет это "гибридной войной", которую долго планировала и развязала Россия, но эти же события могут также быть и очередной сменой времен.

Исходя из произошедшего, можно сделать вывод, что в России незадолго до 2000 года приступили к разыгрыванию серьезной шахматной партии, имея довольно смутное представления о шахматах и еще более смутное представление о шахматных комбинациях. А иногда даже складывалось впечатление, что начиналась игра "в Чапаева". Очевидно, сказывалась ностальгия по советским временам, ведь марксизм и ленинизм отвергали целый ряд процессов в жизни общества, что не помешало советским вождям превратить марксизм в псевдонаучный культ с религиозным уклоном, главный объект поклонения которого оказался в Мавзолее на Красной площади.

Самое интересное, что российские интеллектуалы, как провластные, так и оппозиционные, полностью прохлопали в наши дни процесс, проходивший в России во времена Смуты (1598—1613). Нечто подобное было, очевидно, и во времена Рюрика, Аскольда, Дира и Вещего Олега. Но подробного описания событий тех времен, да еще и в разных источниках, не сохранилось. Так что жителям Киева, где ипроисходили основные события, было довольно непросто дать им правильную оценку, особенно на начальных этапах.

Если мы снимем маски с главных героев этой исторической драмы, то картина будет выглядеть следующим образом:

1. Убитый в 2000 году в Киеве журналист Георгий Гонгадзе — современный аналог убитого в Угличе царевича Дмитрия, он же — Бальдр в скандинавской мифологии.

2. Леонид Кучма — Борис Годунов №2, которого "долой" после этого убийства.

3. Виктор Ющенко — Лжедмитрий I №2, только проамериканский. А какие были надежды!

4. Юлия Тимошенко — Марина Мнишек №2, у которой все было построено на том, что у нее находится под юбкой. В этом плане она является противоположностью Владимира Путина.

5. Владимир Путин — Лжедмитрий II №2, которого прозвали "Тушинским вором", он же волк Фенрир в скандинавской мифологии.

6. Виктор Янукович — Василий Шуйский №2, только не выкрикнутый, а вброшенный.

7. Петр Порошенко — князь Дмитрий Пожарский №2, только шоколадный, с такой же воспламеняющейся фамилией.

8. Дмитрий Ярош — Кузьма Минин №2, только не с топором, а с автоматом. Он же — Тор в скандинавской мифологии.

9. Протестное движение на Болотной площади — аналог восстания Болотникова. Тут совпадение даже в названиях. Только основного фигуранта этого протестного движения в наше время не утопили в проруби, а посадили под домашний арест.

10. Есть и другие персонажи этой истории, которые пока себя еще не проявили.

Вопрос серьезный, ведь речь идет о понимании собственной истории, которого в России реально нет. А было неоднократное ее переписывание в зависимости от политической целесообразности.

Появление каждого следующего фигуранта этого действия позволяет решать определенные вопросы, которые приобретают актуальность в определенное время. Хорошим примером в этом плане является Дмитрий Ярош с "Правым сектором". До его появления казалось, что ситуация зашла в какой-то тупик, и вначале эти люди казались настоящими провокаторами. А затем за ними устремился и весь Майдан, а за ним уже и украинское общество. То же самое было и с народным ополчением в Московии 400 лет тому назад.

Виктор Ющенко (справа) и Лжедмитрий I. Гравюра Луки Килиана. 1607 г. Портрет расположен в овале, по окружности которого написано на латыни: «Дмитрий Иоанович, царь и монарх всей России, король Московский».

При этом понимание происходящего в Украине и России не сильно отличается, так как происходящее не является ни украинским кризисом, ни антитеррористической операцией. И ни Джордж Буш, ни Барак Обама, ни Дональд Трамп не могут решить те вопросы, которые решают основные фигуранты этого действия.

О том, что будет впереди, тоже ответить несложно: что-то вроде Деулинского перемирия, к которому еще следует прийти. Учитывая то, что в глобальном плане Москва воюет на Донбассе с янки и противостоит НАТО, то можно догадаться, кто находится в роли поляков в этой ситуации, только несколько наоборот. Тогда "Новороссию" удалось организовать на большей части Московии. В наше время же ситуация выглядит лучше, ведь все это ограничилось "крымнашем" и ДНР с ЛНР. А бедовостью и умением всех губить, характерной для Владимира Путина, тогда отличалась Марина Мнишек, подписывавшаяся "императрицей Мариной".

Юлия Тимошенко (справа) и Марина Мнишек в свадебном платье. Неизвестный польский художник. XVII в. Холст, масло

Не обошлось и без лжепророка, главного московского попа, активно взявшегося за продвижение доктрины "Русского мира". И такого в мире давно не было, чтобы лжепророк являлся главным жрецом страны.

Так что памятник московским аналогам страшного "террориста" Дмитрия Яроша и Петра Алексеевича стоит рядом с собором Василия Блаженного в Москве. Интересно, что без таких героев, как Кузьма Минин и Дмитрий Ярош, все это действие с народным ополчением майданного характера не получается. Дальше процесс выходит на новый уровень.

А вот по поводу концепции миропорядка, согласно официальной версии христианской доктрины, следует обращаться к противоположности Владимира Путина. Да, в Ялте и Потсдаме подписывались серьезные документы. Но еще одни ценные документы Сталин вывез из Америки после того, как залез своей высохшей рукой в трусы к Маргарите Воронцовой-Коненковой. Речь идет об американских атомных секретах, позволивших СССР при существенно ограниченных ресурсах быстро догнать США в разработке атомной бомбы. Эйнштейн внешне не очень походил на Ахилла, но именно им он в той цепочке событий и был.

Петр Порошенко (справа) и Дмитрий Пожарский. Гравюра начала XIX века

Так что у разных народов путь к победе отличается. Кто побеждает благодаря знаниям, а кто — через "дырочку". Олимпиада в Сочи — тому яркий пример. Да и Полтавскую битву Петр І выиграл благодаря тому, что Меньшиков через "дырочку" взял Батурин. Хотя Карл ХІІ привел армию под Полтаву, чтобы ее там погубить, но путь к победе российской армии в той войне был весьма интересен. И ничего с тех пор не поменялось.

Маловероятно, что новое Деулинское перемирие будет подписываться с Путиным, ведь подобные люди, а речь идет о багряном звере, не являются подписантами подобных соглашений. И как разрешится ситуация, мы это спустя некоторое время увидим.

Дмитрий Ярош (справа) и Кузьма Минин. Гравюра начала XIX века

Одни и те же события в разных частях мира и в разные эпохи могут существенно отличаться. В Западной Европе они по своему содержанию близки к концепции апокалипсиса Иоанна Богослова, у греков — к Троянской войне, в Северной Европе они получили название рагнарёка, а у восточных славян подобные события носят характер смуты. Влияет на это география, ведь геомагнитные поля Земли в зависимости от региона вносят коррективы в программу всего этого драматического действия.

Прошлые события не являются абсолютно идентичными нынешним. Они имеют и свои региональные отличия. Но в целом все должно сходиться. Например, если в гомеровской версии греки подсунули Трое троянского коня, то в нашем случае агрессивные троянцы сами к себе этого коня и втащили. Так что Крым и является тем пресловутым троянским конем, из которого вылезли санкции.

И если Трою погубила любовь Париса к Елене, то в нашем случае Россию губит любовь народа к Гектору, поскольку современная Елена Прекрасная оказалась проамериканской. Ею является украинская певица Злата Огневич, представившая на конкурсе Евровидение в 2013 году концепцию маленькой певуньи на руках большого американского великана. А ведь песня там была о пути бабочки, мечтавшей покружить вокруг меча.

Злата Огневич в финале Евровидения-2013 EPA / UPG

Много и других противоположностей в этой истории. При этом все четко сходится в различных версиях всего этого действия. И при желании можно создать и свою собственную киевскую версию этих событий, так как версия Гомера свойственна грекам, а Иоанна Богослова — Риму.

Мы не можем в точности знать, что произойдет завтра, но представление о том, что будет, у нас должно быть. А если мы будем прорабатывать еще и несколько вариантов, то наши шансы правильно смоделировать будущую картину мира будут довольно высоки. Тогда можно будет развитием событий в какой-то степени управлять.

Не случайно в древности у восточных славян был выбран системообразующий принцип "из варяг в греки". Варяги (скандинавы) в своей мифологии ближе к вопросам сотворения мира, а вот греки ближе к концу. Гибель мира в скандинавской мифологии происходит параллельно с возрождением нового мира, а вот у греков Трое приходит окончательный конец. Поэтому Владимир Ленин с козлиной бородкой направил Россию туда же, куда направил Богдан Хмельницкий с казацкими усами Украину: в направлении Руины, т.е. конца. А вот вопросами сотворением мира занимались Вещий Олег и Петр Первый.

Что-то подобное мы можем найти и у древних египтян, у которых было четыре основных жреческих центра: Гелиополь (аналог Киева), Мемфис (аналог Санкт-Петербурга), Фивы (аналог Москвы) и Гермополь (аналог Полтавы).

А вся система работает по принципу четырехцилиндрового двигателя, с мейнстримом по Киеву у восточных славян, т.е. системно природой заложена гибельность трех других конкурирующих направлений. И дворовым хулиганам без знания принципов работы двигателя лучше в него не лезть.

Последовательность руководителей советской эпохи в точности напоминает последовательность фараонов эпохи великих пирамид в Древнем Египте. У египтян не было только Горбачова, в этом плане Михаил Сергеевич — уникален. Но поскольку Древним Египтом реально правили жрецы, то задравшегося с "хунтой гелиопольской жрецов" фараона они быстро скрутили и после непродолжительной религиозной смуты вернулись к прежним подходам, но уже в новом виде, и вместо пирамид начали строить солнечные храмы.

Не исключено, что в наши дни может поменяться концепция взаимодействия Спасителя и Губителя (у древних египтян — Гора и Сета). Например, на аналогов Тома и Джерри из известного американского мультфильма. Прежняя концепция сочеталась с культом сакрального римского императора, а новая концепция должна хорошо сочетаться с традициями английского парламентаризма. И культ знания окончательно сменит культ веры. Учитывая ценность человеческой жизни в англосаксонской системе ценностей, задача будет состоять в том, как при определенных обстоятельствах не погибнуть, а не устроить эффектное ритуальное жертвоприношение при всеобщем обозрении. Ведь определенные события никто не отменял, и их обойти невозможно. Так произойдет смена эпох. И эта смена эпох должна произойти в любом случае, как это было раньше.

Тут следует понимать, что культ сакрального римского императора, который создавался во времена Юлия Цезаря, Клеопатры и Октавиана сочетается с религиозным культом Иисуса Христа. Всесильная властная система предполагала распятую личность. Мы не можем поменять что-то одно.

Также принципиальный конфликт между Спасителем и Губителем, свойственный христианскому мировоззрению, может сместиться в сторону конфликта между открытым и закрытым обществом. И мы окажемся уже в иной системе координат.

Опасность же всей этой ситуации состоит в том, что могут все так поломать, что потом систему не удастся восстановить (худший вариант), либо произойдет пробо́й с одним из ключевых фигурантов, что не позволит матрице перезапуститься надлежащим образом. Так что, когда происходят подобные события, в первую очередь нужно разобраться в том, какие вопросы должны быть решены, а потом уже действовать.

Так что о падении Мордора мы поговорим в другой раз.

Дмитрий Цвирко-Годыцкий, ученый-исследователь

фото: domotvetov.ru