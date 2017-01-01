Хрупкость больше не в моде. Ученые рассказали о новом стандарте женской красоты

Исследователи убеждены, что отныне в тренде мускулистые представительницы прекрасного пола.

Спортивные девушки нынче в моде Фото: Hameleons.com

Времена, когда женская красота ассоциировалась с хрупкостью и утонченностью, остались в недалеком прошлом. Нынешние нормы красоты еще более удалились от тех внешних данных, которые дает женщине природа.

Исследователи опубликовали в научном журнале Sex Roles результаты своей работы, согласно которым современный стандарт женской красоты – это мускулистые леди.

По словам автора разработки, психолога из университета Мисмуори - Канзас-Сити Френсиса Божика, представления о женской красоте формирует преимущественно модная пресса.

"Начиная с 50-х годов прошлого века наблюдается постоянное снижение веса женщин, фото которых публикуется в СМИ - это победительницы конкурсов красоты или модели журналов типа "Плейбой". В то же время среднестатистический индекс массы тела обычных женщин наоборот увеличивается", - говорит ученый.

Спортсменки готовятся к началу соревнований по бодибилдингу Фото: Getty Images

Между девушкой реальной и с обложки – колоссальный разрыв

По данным исследования в 1975 году разрыв между реальной американкой и девушкой с обложки в процентном соотношении массы тела составлял 8%. Сегодня он увеличился на 23%. Ученые убеждены, что в этом нет ничего удивительного, ведь зачастую модели имеют массу тела, которая в медицине уже получает диагноз "анорексия".

Впрочем, убеждены ученые, обычным американкам тоже есть над чем задуматься. За последние 50 лет индекс массы тела рядовой гражданки США увеличился в среднем с 24,9 в 1960 году (это нижняя граница физиологической нормы) до 26,5, что характеризует стадию предожирения.

Занятия спортом требуют значительных усилий Фото: Wallpapers

Пропаганда фитнеса принесла очевидные результаты

Исследователи пришли к выводу, что в СМИ и социальных сетях идет масштабная реклама и пропаганда фитнеса. Они решили выяснить, как это отразилось на стандартах женской красоты. В эксперименте участвовали 78 студенток, которые оценивали фотографии победительниц конкурса "Мисс США" с 1999 по 2013 годы. Девушки единогласно сошлись во мнении – первые красавицы страны с годами однозначно стали более мускулистыми. Студенткам также были представлены для анализа фото мускулистых девушек и хрупких, которым мускулы убрали с помощью фотошопа. Участницы эксперимента остановили свой выбор на спортивных красавицах.

Френсис Божик сделал вывод, что в результате эксперимента, стал очевидным факт о безусловном влиянии СМИ на эталон женской красоты.

"Современный стандарт требует, чтобы представительница прекрасного пола была не только худой, но и обладала хорошо развитой мускулатурой. Мы считаем, что формирование нового типа красоты может иметь негативные последствия, поскольку будет бить по самооценке женщин, увеличивать степень неудовлетворенности своим телом и загонять их в депрессию", - подвел итог ученый.

Ученые настаивают, что стремление к красоте может стать причиной депрессии Фото: wisegeek.com

Эталон красоты потребует значительных усилий

Божик убежден, что теперь перед дамами стоит еще более сложная задача, чем несколькими годами ранее. Стройные модели показывали девушкам эталон красоты, которого можно было достичь ограничением калорий. Теперь к этому добавятся еще и значительные физические нагрузки.

Ученый добавил, что представительницам прекрасного пола необходимо надеется лишь на то, что история совершит очередной виток и в моде вновь будут пышнотелые рубенсовские женщины, внешний вид которых демонстрировал прекрасное физическое здоровье.

Напомним, мускулистую физическую форму пытаются не терять представительницы спорта. Новоиспеченной маме, теннисистке Серене Уильямс удалось вернуться в строй в короткие сроки: спустя месяц после рождения дочки 36-летняя теннисистка похвасталась стройной фигурой.