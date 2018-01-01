"И в бутылочку играть". Киевского прокурора наказали за "обнаженку" и нецензурные ругательства: видео

Сотрудник прокуратуры принял участие в съемках реалити-шоу.

Скриншот записи телепередачи "ТЕТ"

Выговор за непристойное поведение — появление обнаженным в телеэфире и использование матереных ругательств — вынесла Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДПК) прокурору киевской местной прокуратуры N 7 Олегу Билоусу.

Согласно обнародованным данным, Билоус вместе со своей гражданской женой Дианой стали победителями реалити-шоу "ЛавЛавСаr". Для победы, помимо всего прочего, им пришлось с тремя другими парами сыграть "в бутылочку" на раздевание. Причем "конкурс" был устроен таким образом, что раздеться пришлось всем участникам.

Именно такое поведение и использование нецензурной лексики КДКП и вменила в вину Билоусу.

В комиссии сочли, что хоть съемки в реалити-шоу и не повлияли на выполнение служебных обязанностей правоохранителем, однако все же он допустил однократное грубое нарушение правил прокурорской этики. Билоусу был объявлен выговор.

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