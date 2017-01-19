Идет по суше и воде. В Индонезии успешно испытали украинские БТР, опубликованы фото

Участники испытаний отметили стабильность поведения техники в соленой воде и низкий уровень шума на воде.
Об этом идет речь в сообщении Defense Express.
В ходе испытаний, которые состоялись 19 января, было проведено ходовое тестирование БТР-4М на плаву. Индонезийская сторона отметила, что БТР-4М имеет высокие показатели плавучести и устойчивости в воде, которые могут быть значительно улучшены за счет предложенного украинскими инженерами специального плав-комплекта.
Также участники испытаний отметили стабильность поведения техники в соленой воде и низкий уровень шума на воде, что существенно повышает маскировочные свойства машины.
Первый этап испытаний БТР-4М состоялся18 января, во время которых два бронетранспортера совершили 60-км марш.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина поставила в Индонезию партию новейших БТР-амфибий.
Фото: angkasa.co.id.