Идет по суше и воде. В Индонезии успешно испытали украинские БТР, опубликованы фото

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1 / 3 В Индонезии успешно испытали украинские БТР (angkasa.co.id)

Участники испытаний отметили стабильность поведения техники в соленой воде и низкий уровень шума на воде.

В Индонезии успешно испытали украинские БТР angkasa.co.id

В Индонезии Корпус морской пехоты военно-морских сил страны провел очередную серию испытаний БТР-4М украинского производства.

Об этом идет речь в сообщении Defense Express.

В ходе испытаний, которые состоялись 19 января, было проведено ходовое тестирование БТР-4М на плаву. Индонезийская сторона отметила, что БТР-4М имеет высокие показатели плавучести и устойчивости в воде, которые могут быть значительно улучшены за счет предложенного украинскими инженерами специального плав-комплекта.

Также участники испытаний отметили стабильность поведения техники в соленой воде и низкий уровень шума на воде, что существенно повышает маскировочные свойства машины.

Первый этап испытаний БТР-4М состоялся18 января, во время которых два бронетранспортера совершили 60-км марш.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина поставила в Индонезию партию новейших БТР-амфибий.

Фото: angkasa.co.id.