"Игрушечка не подвела". Как "Зверь" уничтожил снайпера-наемника под Авдеевкой

Обычный украинский солдат-контрактник оказался быстрее и точнее, пишет Андрей Цаплиенко.

Документы наемника Мурафжана Нишонова Обозреватель

Стали известны подробности, который воевал на стороне боевиков ДНР в районе Авдеевки. Как оказалось, наемник пал от меткого выстрела бойца 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным "Зверь".

Об этом украинский журналист Андрей Цаплиенконаписал на своей странице в Facebook.

"Спасибо, моя игрушечка, что не подвела", — позывной "Зверь" целует свой АК. Сегодня ночью у него был поединок с вражеским снайпером. "Зверь", обычный солдат-контрактник, оказался быстрее и точнее. И это спасло ему жизнь. Противник "Зверя", тридцатитрехлетний россиянин, не выжил, хотя украинские бойцы, забрав его вместе с документами с "ничейной земли", пытались оказать ему первую помощь. Жаль. В Гааге очень нужны свидетели" — пишет украинский журналист.

"Уничтоженный снайпер оказался не местным ватником, а настоящим москаликом, который, как и его "братья-десантники", в очередной раз заблудился и случайно попал на украинский Донбасс", — написал офицер ВСУ Анатолий Кравчук в своем блоге на "Обозревателе".

По его словам, уничтоженным наемником оказался житель Ферганской области Узбекистана. Он также отметил, что у убитого "истинное славянское" имя — Нишонов Мурафжан Намирович, и он здесь не просто так, а "за идею "русского мира".