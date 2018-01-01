Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрали идеи поздравлений с праздником Ильи-2018, а также с именинами Ильи – в прозе, стихах, смс и картинках.
2 августа отмечается День Ильи-2018. Ранее "Главред" писал, что нельзя делать на праздник Ильи, его традициях и приметах.
В то же время в этот же день свои именины празднуют все мальчики по имени Илья.
"Главред" собрали идеи поздравлений с праздником Ильи-2018, а также с именинами Ильи – в прозе, стихах, смс и картинках.
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День Ильи: поздравления в прозе
Пусть Ильин день не пугает Вас своими холодами, пускай с приходом этого праздника погода портится лишь на улице, а у Вас и в короткие дождливые дни, и в темные осенние ночи на душе будет по-летнему тепло от семейного счастья и благополучия в доме.
***
Поздравляю с Днем Ильи и от души желаю щедрых урожаев, проливных дождей, радостных дней, мечтательных ночей, добрых помыслов, чистых надежд, возвышенных чувств, непременного здравия и большого счастья. Пусть Святой хранит тебя и уберегает от молний судьбы!
***
Пусть сегодня Илья Пророк одарит вас и вашу семью благами, удачей, хранит ваш домашний очаг и убережет от дурной напасти! Желаем душевного спокойствия, верных друзей! Пусть работа будет всегда в радость!
День Ильи: поздравления в стихах
В праздник, в День Ильи пророка,
Я желаю благ земных,
Мира, радости, достатка,
Мыслей только молодых.
В этот день все пожелания
Станут явью, точно знай.
Шли добра посыл огромный,
Никогда не унывай.
***
Вот и День Ильи пришел,
Вас хочу я с ним поздравить.
Пусть пророк Вас не оставит,
Веру каждый чтоб обрел.
Будут пусть у вас всегда
Счастья полные ладошки,
Радость и успех в лукошке.
Пусть уходит прочь беда!
***
Вот и август месяц,
Осень на носу.
День Ильи пророка
Празднуем вовсю.
В этот день проблемы
И дела все — прочь.
Будем веселиться
Целый день и ночь.
У Ильи попросим
Хороший урожай
И побольше солнца,
А иногда — дождя.
Холода приходят,
Ну и что с того?
Главное, чтоб было
На душе тепло!
***
Шашлычок, коньяк, мартини,
Вот что будем в день Ильи мы,
Говорят, купаться грех,
Может все же не для всех...
Искупнуться мы рискнем
В ванну коньяка нальем
И шампанским все разбавим,
А затем абсент добавим...
В общем так, чтоб в день Ильи
Искупаться все смогли.
Кто-то в счастье, кто-то в водке,
Вот что всем желаю четко.
День Ильи: поздравления в смс
3 смс - 155 символов:
Забрось дела свои подальше, отдохни,
Сходи на кухню — выпей стакан сока.
С подругой встреться, другу позвони.
Сегодня грех работать, — с днем Ильи-пророка!
***
3 смс - 166 символов:
Песней ливня воспет
День Ильин много лет,
В завершении лета
Свои диктует совет:
Честным будь, не греши,
Не жалей ты гроши,
Не лукавь, не ленись,
И тогда будет жизнь!
***
2 смс - 104 символа:
В воду прыгнула русалка,
Ты теперь туда не лезь.
День Ильи пришел во власть —
Не купайся больше всласть.
***
4 смс - 231 символ:
Илья, Илья,
Не давай гнилья!
Тебя мы уважим,
Почет окажем,
Купаться не будем —
Дома побудем,
Работать не станем —
Сядем да встанем,
Хоровод заведем —
Лето проведем,
Дожди встретим —
Осень приветим.
Новый хлеб на стол —
Илья пришел!
Поздравление с Днем Ангела мальчику Илье
Имя Илья означает "крепость господня", "защитник" и "милость божья". Славяне считают Илью повелителем дождя и грома. В Ильин день не разрешалось работать, было принято выпекать первый хлеб из муки нового урожая, отдыхать, веселиться и поздравлять друг друга. Поздравь и ты своих родных и близких с этим светлым днем!
***
Илья, в твои именины,
Желаю любви прекрасной, единой.
Желаю добра и радости много,
Не приходят к тебе пусть тревоги.
Забудь о печали и бедах,
Жизнь твоя будет в победах.
Светлый путь тебя ожидает,
А злость навсегда отступает.
***
4 смс - 236 символов:
Сегодня праздник твой, Илья,
Так будь всегда ты у руля,
Как мудрый, опытный водитель.
Ведь ты по жизни — победитель!
Пусть сбережет телохранитель,
А это ангел твой хранитель!
Хороший парень, поздравляем,
Жизнь без тебя не представляем!
***
4 смс - 239 символов:
Дорогой Илюшенька, поздравляю тебя с твоим днем. Пусть жизнь твоя будет радостной и красивой, пусть в делах твоих тебя ожидает успех, пусть здоровье крепчает, и с каждым днем обновляются силы, будь счастливым, довольным и любимым для всех!
***
3 смс - 179 символов:
В этот теплый летний день именины у Ильи!
И сегодня с поздравком в гости мы к тебе пришли!
Пожелать пришли здоровья, и любви, и теплоты,
Чтобы у тебя сбывались все заветные мечты.
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