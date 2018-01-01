Ильин день-2018 и именины Ильи: поздравления на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрали идеи поздравлений с праздником Ильи-2018, а также с именинами Ильи – в прозе, стихах, смс и картинках.

2 августа отмечается День Ильи-2018. Ранее "Главред" писал, что нельзя делать на праздник Ильи, его традициях и приметах.

В то же время в этот же день свои именины празднуют все мальчики по имени Илья.

"Главред" собрали идеи поздравлений с праздником Ильи-2018, а также с именинами Ильи – в прозе, стихах, смс и картинках.

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День Ильи: поздравления в прозе

Пусть Ильин день не пугает Вас своими холодами, пускай с приходом этого праздника погода портится лишь на улице, а у Вас и в короткие дождливые дни, и в темные осенние ночи на душе будет по-летнему тепло от семейного счастья и благополучия в доме.

***

Поздравляю с Днем Ильи и от души желаю щедрых урожаев, проливных дождей, радостных дней, мечтательных ночей, добрых помыслов, чистых надежд, возвышенных чувств, непременного здравия и большого счастья. Пусть Святой хранит тебя и уберегает от молний судьбы!

***

Пусть сегодня Илья Пророк одарит вас и вашу семью благами, удачей, хранит ваш домашний очаг и убережет от дурной напасти! Желаем душевного спокойствия, верных друзей! Пусть работа будет всегда в радость!

День Ильи: поздравления в стихах

В праздник, в День Ильи пророка,

Я желаю благ земных,

Мира, радости, достатка,

Мыслей только молодых.

В этот день все пожелания

Станут явью, точно знай.

Шли добра посыл огромный,

Никогда не унывай.

***

Вот и День Ильи пришел,

Вас хочу я с ним поздравить.

Пусть пророк Вас не оставит,

Веру каждый чтоб обрел.

Будут пусть у вас всегда

Счастья полные ладошки,

Радость и успех в лукошке.

Пусть уходит прочь беда!

***

Вот и август месяц,

Осень на носу.

День Ильи пророка

Празднуем вовсю.

В этот день проблемы

И дела все — прочь.

Будем веселиться

Целый день и ночь.

У Ильи попросим

Хороший урожай

И побольше солнца,

А иногда — дождя.

Холода приходят,

Ну и что с того?

Главное, чтоб было

На душе тепло!

***

Шашлычок, коньяк, мартини,

Вот что будем в день Ильи мы,

Говорят, купаться грех,

Может все же не для всех...

Искупнуться мы рискнем

В ванну коньяка нальем

И шампанским все разбавим,

А затем абсент добавим...

В общем так, чтоб в день Ильи

Искупаться все смогли.

Кто-то в счастье, кто-то в водке,

Вот что всем желаю четко.

День Ильи: поздравления в смс

3 смс - 155 символов:

Забрось дела свои подальше, отдохни,

Сходи на кухню — выпей стакан сока.

С подругой встреться, другу позвони.

Сегодня грех работать, — с днем Ильи-пророка!

***

3 смс - 166 символов:

Песней ливня воспет

День Ильин много лет,

В завершении лета

Свои диктует совет:

Честным будь, не греши,

Не жалей ты гроши,

Не лукавь, не ленись,

И тогда будет жизнь!

***

2 смс - 104 символа:

В воду прыгнула русалка,

Ты теперь туда не лезь.

День Ильи пришел во власть —

Не купайся больше всласть.

***

4 смс - 231 символ:

Илья, Илья,

Не давай гнилья!

Тебя мы уважим,

Почет окажем,

Купаться не будем —

Дома побудем,

Работать не станем —

Сядем да встанем,

Хоровод заведем —

Лето проведем,

Дожди встретим —

Осень приветим.

Новый хлеб на стол —

Илья пришел!

Поздравление с Днем Ангела мальчику Илье

Имя Илья означает "крепость господня", "защитник" и "милость божья". Славяне считают Илью повелителем дождя и грома. В Ильин день не разрешалось работать, было принято выпекать первый хлеб из муки нового урожая, отдыхать, веселиться и поздравлять друг друга. Поздравь и ты своих родных и близких с этим светлым днем!

***

Илья, в твои именины,

Желаю любви прекрасной, единой.

Желаю добра и радости много,

Не приходят к тебе пусть тревоги.

Забудь о печали и бедах,

Жизнь твоя будет в победах.

Светлый путь тебя ожидает,

А злость навсегда отступает.

***

4 смс - 236 символов:

Сегодня праздник твой, Илья,

Так будь всегда ты у руля,

Как мудрый, опытный водитель.

Ведь ты по жизни — победитель!

Пусть сбережет телохранитель,

А это ангел твой хранитель!

Хороший парень, поздравляем,

Жизнь без тебя не представляем!

***

4 смс - 239 символов:

Дорогой Илюшенька, поздравляю тебя с твоим днем. Пусть жизнь твоя будет радостной и красивой, пусть в делах твоих тебя ожидает успех, пусть здоровье крепчает, и с каждым днем обновляются силы, будь счастливым, довольным и любимым для всех!

***

3 смс - 179 символов:

В этот теплый летний день именины у Ильи!

И сегодня с поздравком в гости мы к тебе пришли!

Пожелать пришли здоровья, и любви, и теплоты,

Чтобы у тебя сбывались все заветные мечты.

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