Имиджмейкер Ульяна Пак — о стиле и "ляпах" в образах и нарядах топовых политиков

Стилист прокомментировала мятые пиджаки Порошенко, напрасное увлечение Собчак сиреневым цветом, смешные носки Трюдо, косу Тимошенко, глубокое декольте на ярко-красной кофте Савченко и любовь украинских политиков к кожаным изделиям.

Ульяна Пак Главред

На сайте " Главред " состоялся чат с имиджмейкером, стилистом, членом Ассоциации имиджмейкеров, основателем компании имидж-консалтинга VOTUM Image Agency и образовательного проекта VIA Fashion SchoolОбщаясь с читателями, она рассказала, чем отличается стиль украинских и европейских политиков, кого из украинских депутатов она считает "денди в политикуме", поведала о "давнем романе с модой" Ксении Собчак и ее огрехах в нарядах во время предвыборной кампании. Гостья "Главреда", кроме того, рассказала, о чем "говорят" яркие и забавные носки канадского премьера Джастина Трюдо, который часто дополняет ими свои образы, а также объяснила, почему рюши и глубокие декольте не соответствуют манере поведения Надежды Савченко, и почему Юлия Тимошенко обязана постоянно носить косу.

Представляем стенограмму чата с Ульяной Пак.

Євгенія Шкільна: З чого варто починати при створенні індивідуального стилю?

Ульяна Пак: Когда человек подходит к моменту создания персонального стиля, начинать нужно с постановки конкретных целей и задач — какой образ мы хотим создать. Я всегда задаю клиенту вопрос: "Какое впечатление вы хотите производить на окружающих? Например, вы хотите быть более легкой, женственной кокетливой, или, наоборот, более жесткой?". И уже в зависимости от поставленной цели, станет понятно, какими инструментами мы будем реализовывать этот образ: какими оттенками, фактурами, принтами. Все начинается с идеи. Ведь индивидуальный стиль — это идея, которую вы хотите донести до окружающих, то, что вы хотите сказать.

Обязательно нужно учитывать, что стиль не создается, а подбирается под конкретный типаж, под уникальные индивидуальные черты лица человека. Ведь стиль — это не маска. Поэтому самый удачный индивидуальный стиль — это грамотно соединенный типаж с тем образом, который нужно создать.

Ульяна Пак Главред

oks_med: Стиль та імідж — це одне і те ж?

Ульяна Пак: Стиль — це те, що ви своїм зовнішнім виглядом хочете сказати оточуючим. Імідж — це враження, яке ви справляєте на соціум. І, в ідеалі, це повинно співпадати, як відображення в дзеркалі. Адже, якщо ви хочете справляти враження ділової бізнес-леді, а самі постійно носите трикотаж крупної в'язки, створити жорсткий образ вам не вдасться. Потрібні інші стилістичні інструменти.

Імідж — це більш всеохоплююче явище. Воно включає в себе не лише зовнішній вигляд, але і манеру говорити, жестикулювати, поведінку людини, її осанку, ходу і манери.

Rika: А что бы вы назвали составляющими стиля и образа публичного человека, политика? Что тут на первом месте и больше всего влияет на восприятие — его поступки и политические действия или картинка, то есть внешность, речь и т.д.?

Ульяна Пак: Согласно социологическим исследованиям, имидж политика, как и любого другого человека, на 55% состоит из его внешнего вида (встречают по одежке), 22% — это его речь, тембр голоса, манера говорить, 17% — его манера жестикулировать, осанка, походка (язык жестов, невербальное восприятие), и лишь оставшийся небольшой процент — суть, смысл того, что говорит человек. Но такая ситуация применима к первым нескольким встречам политика с избирателями, и рано или поздно избиратель докопается до этих 6% и разберется, какие политические взгляды отстаивает человек, разберется в его политической платформе и способе отстаивать свою идеологию.

Лично я, когда веду кандидата во время предвыборной кампании, всегда плотно сотрудничаю с политтехнологом. Именно такое сотрудничество даст наиболее эффективный результат. Политтехнолог ставит задачу — какой визуальный образ нужно создать, чтобы он работал на кандидата в его избирательной кампании. Этот образ должен не только соответствовать личности кандидата, но и быть адаптированным под разные ситуации: выходы в народ, встречи в ЖЭКах, интервью на телевизионных эфирах, открытые дебаты, публичные выступления, встречи на наивысшем уровне, посещение детских домов, больниц (все до сих пор помнят случай, когда Анна Герман пришла одетой с ног до головы в Chanel в детский дом).

Огромное значение также имеет манера человека говорить. Поэтому я приглашаю к сотрудничеству специалистов по риторике, если это необходимо. Ведь если человек не умеет публично выступать, никакой костюм не спасет ситуацию.

Ульяна Пак Главред

Valentyna: За вашими спостереженнями, наскільки часто українські VIP-персони звертаються за консультаціями до стилістів та іміджмейкерів та наскільки сумлінно виконують їхні поради? Взагалі серед наших політиків наскільки популярною є практика співпраці зі стилістом?

Ульяна Пак: В Україні лише зароджується практика співпраці політиків зі стилістами та професійними іміджмейкерами. Світові приклади такої співпраці говорять самі за себе: стиліст Бріджит Макрон — Метью Колан, стиліст Меланії Трамп — Ерве П'єр.

Я дуже наполегливо раджу нашим політикам звертатися за професійною допомогою стосовно зовнішнього вигляду. Адже співпраця зі стилістом не говорить про відсутність власного смаку, а свідчить про готовність прислухатися до професіоналів і більш ретельно обирати публічні образи.

З особистої практики можу сказати, що чоловіки-політики звертаються у наше агентство частіше, аніж жінки. У них просто немає часу на деталі сорочок, костюмів... Жінці, яка досягла певного соціально статусу, часто буває просто психологічно важко визнати необхідність допомоги стиліста. А насправді стиліст для того і потрібен, щоб жінка-політик завжди виглядала ідеально.

Особисто я готова працювати 24 години на добу і сім днів на тиждень, щоб наші політики виглядали елегантніше, стильніше, доречно у кожній ситуації і завдяки цьому — впевненіше. Хоча якраз впевненості нашим політикам не бракує. :)

Valentyna: Наскільки ментально по своєму ставленню до одягу та моди українські жінки відмінні від європейок? У чому саме? А чоловіки?

Ульяна Пак: Наши политики — и мужчины, и женщины — ментально отличаются от европейских. Это проявляется и в их манере одеваться.

В первую очередь, наши политики очень любят черный цвет. Его в стенах Верховной Рады явно много, а ведь этот цвет — не из эстетики стиля "классика". Европейцы гораздо меньше носят черный, отдавая предпочтение разным оттенкам серого и коричневого, бежевого.

Второй нюанс. Наши политики не изменяют своей любви к кожаным изделиям, особенно это видно в холодный период года. Удлиненные кожаные мужские куртки с меховыми воротничками упорно держат позиции. В то время, как на европейцах редко увидишь кожу — они носят плащи и пальто.

И, с прискорбием признаю, манера наряжаться, а не одеваться все еще у нас в крови.

Ульяна Пак Главред

Tomas: Кто из украинских мужчин-политиков, по-вашему, наиболее стильный и почему?

Ульяна Пак: Первое место — конечно же, Олег Ляшко. Можно смело его назвать "денди в политикуме". Он всегда одет безупречно.

Второе место — Владимир Гройсман. Его стиль строится на идеальном балансе качества кроя и качества посадки по его фигуре, то есть и костюм хороший, и сидит идеально. Обратите внимание, что у него все костюмы, сорочки и галстуки на 99% однотонные. В его гардеробе отсутствуют клетка и полоска, было лишь несколько галстуков в крапинку. И глава правительства идет правильным путем: исключает лишние точки интереса в своем образе.

Третье место — Борис Ложкин, экс-глава Администрации президента. Обладает удивительной способностью носить костюм легко, как будто он в нем родился.

Среди женщин, наверное, можно выделить как самую элегантную и с наименьшим количеством провальных перформансов Оксану Сыроед. Лаконичный крой, элегантные юбки, однотон, всегда аккуратная прическа — как и должна выглядеть женщина в политике.

Tomas: Что бы вы посоветовали изменить в стиле и образе Порошенко? И что думаете о том, как одевается и подает себя наша первая леди?

Ульяна Пак: Часто задают вопрос по поводу мятых костюмов Порошенко... Я уверена, что это недоработка службы протокола. Ведь кто-то же должен следить, чтобы у президента всегда на борту самолета, в кабинете, в автомобиле было достаточное количество идеально выглаженной одежды.

Марина Порошенко — самая стильная и самая элегантная первая леди за всю историю независимой Украины. Что стоит отметить: она очень умело использует этнические мотивы в своих образах. Речь идет не только о вышиванке. Это может быть кожаный красный пояс в духе украинского этно или декор-вышивка, в котором лишь отголосок национальных мотивов. До нее этот инструмент не использовала ни одна первая леди. И этот стилистический инструмент работает на первую леди и на чету Порошенко.

Ульяна Пак Главред

Irene Aldridge: Оцініть стиль Ксенії Собчак, чи говорить її стиль про те, що вона серйозна, відповідальна, здатна на управління країною людина? Що у її стилі вибивається із загальної картини, якщо такі елементи є?

Ульяна Пак: Ксения Собчак — одна из самых известных московских it-girl, у нее давний роман с модой и стилем. Но когда она решила баллотироваться, она понесла за собой шлейф фешена, модной индустрии, и у нее были явные промахи.

Меня сильно удивил наряд, в котором она пришла на дебаты: это был темно-коричневый костюм в духе военной формы. А ведь заявлена была либеральная повестка. И вот вам несоответствие политической риторики кандидата и внешнего вида. Такой наряд годится для кандидата, который настроен более радикально.

Еще удивил ее выбор total сиреневого "лука": платье, пальто, сумочка. Он вообще не годится для политической арены. Сиреневый — самый сентиментальный цвет, с грустинкой. Почему так получилось у Ксении, которая прекрасно разбирается в тонкостях стиля и моды? Есть хорошее украинское слово — "перемудрувала".

Отделка соболем на рукавах пальто — тоже явный перебор.

Smilik: Вопрос о премьер-министре Канады Трюдо… Насколько уместным вы считаете его историю с яркими и забавными носками, в которых он появляется на различных встречах, саммитах, форумах и т.д.? Для политика такого уровня это допустимо, приемлемо?

Ульяна Пак: Джастин Трюдо решился на смелый стилистический ход — яркие забавные носки. Для политика такого уровня этот прием на грани допустимого. Суть в том, что он использует для определенных месседжей носки — предмет одежды, который находится далеко от лица. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что для публичного человека особенно важно то, что находится в его портретной зоне. Как только Джастин Трюдо использовал бы в качестве яркого инструмента галстук, его бы тут же непременно назвали "клоуном". Именно носки — идеальный вариант для стильных экспериментов. Ведь все, что в портретной зоне Джастина — безупречно и элегантно. Поэтому обвинить его в недопустимых экспериментах сложно.

Я думаю, что в этом инструменте присутствует большая доля иронии и даже самоиронии. Он привносит нотку "фана" в серьезную обстановку и делает это, играючи. Кроме того, думаю, самым важным в этой истории является желание постоянно находиться в фокусе внимания. СМИ с нетерпением ждут его очередного появления, чтобы запечатлеть его носки. Этим инструментом он постоянно привлекает к себе внимание.

В этих носках Джастин смотрится органично, открыто, человечно. В таких носках сложно себе представить того же Владимира Путина.

Все, что делается в образе публичного человека, делается не просто так, а с какой-то целью. И в этом смысле всегда нужно помнить о синхронизации внутреннего и внешнего.

Ульяна Пак Главред

Fekla: Что вы, как стилист и имиджмейкер, думаете о такой "фишке" Тимошенко как ее знаменитая коса? Вы считаете это удачной находкой ее имиджмейкеров, или она уже отчасти стала заложницей этого образа? Как вообще оцениваете стиль и образ Юлии Владимировны? Каких целей такой образ женщины-политика позволяет достигать?

Ульяна Пак: Во время предвыборной кампании много разговоров о национальной идее, и политики по-разному эксплуатируют эту тему. В случае Юлии Владимировны вся "національна ідея" воплотилась в одной прическе — в косе. Ведь именно коса отличает украинку от всех других национальностей и народов.

Образ, особенно политика, не должен выглядеть как эксперимент. Это должен быть осознанный выбор. После выбора этой прически Юлия Владимировна была обязана носить ее постоянно.

Inga: Чи правильно, по-вашому, обрала стиль Надія Савченко? Вона дещо брутальная і за поведінкою, і за манерою вдягатися? Як вам здається, з нею працюють стилісти чи політтехнологи? Чи вона така, яка є? І че не забагато брутальності в одній людині? Чи буде це сприяти завойовуванню нею симпатій людей?

Ульяна Пак: Надежда Савченко провела много времени в военных учреждениях, и это, соответственно, наложило отпечаток на ее манеру одеваться и манеру себя вести. Но меня сильно порадовал ее недавний визит в Берлин, где она появилась в сорочке, платье-футляре и элегантных лодочках на каблуке, а довершало образ классическое пальто льдисто-голубого цвета. Хотелось бы, чтобы Надежда радовала нас такими нарядами в Украине чаще. В какой-то момент Надежда увлеклась женственными нарядами. Декор рюшами или глубокое декольте на ярко-красной кофте не соответствуют ее более брутальной манере поведения.

Я бы посоветовала Надежде соблюдать баланс между манерой общения и манерой одеваться, отдать предпочтение однотонным предметам одежды и более лаконичному крою.

Ульяна Пак Главред

Wrangler: Нынешние депутаты Верховной Рады, которые до политической карьеры проявили себя как военные, комбаты и т.д., и сейчас часто приходят на заседания Рады в камуфляже, форме — насколько, на ваш взгляд, это уместно и почему?

Ульяна Пак: Мне как профессионалу понятно желание человека, который участвовал в военных действиях, продемонстрировать это окружающим, ведь он воевал за страну. Но считается нарушением дресс-кода появление в стенах парламента в национальной одежде и камуфляже. Это мировая протокольная практика.

Если человеку все же важно подчеркнуть этот момент своей жизни, ведь в стране продолжаются военные действия, и люди в камуфляже не дают нам об этом забыть, учитывая обстоятельства сегодняшнего дня, это допустимо.

Конкретный пример: один из участников Майдана, а именно — казак Гаврилюк. Он все время приходил в стены Верховной Рады в вышиванке, часто в сочетании с пиджаком или костюмом, и выглядел так весьма органично. Это — то, на чем строится его самопозиционирование как политика. В какой-то момент Гаврилюк решил облачиться в деловой костюм. И, когда я его увидела в классическом образе, почувствовалась потеря его аутентичности. К счастью, он быстро сам это понял и вернулся к вышиванкам.

Такой пример еще раз подчеркивает важность соответствия внешнего вида и политического образа.

Ульяна Пак Главред

Marichka: Ульяна, среди ваших VIP-клиентов бывали ли такие, которому было чрезвычайно тяжело подобрать стиль и образ, что в том образе, который соответствует его посту он попросту выглядел нелепо? Как выходите из таких ситуаций? Бывают ли такие клиенты, с кем вы отказываетесь работать? Если да, что служит причиной?

Ульяна Пак: Если говорить о моих VIP-клиентах, то сам факт их обращения ко мне, к стилисту, говорит о том, что они готовы прислушаться к мнению профессионала. Да, бывают случаи и задачи разной степени сложности, которые перед тобой ставит заказчик. Но не существует задач, с которыми бы я не справилась.

Если желаемый образ явно противоречит типажу заказчика (например, приходит женщина с очень милой и даже отчасти детской внешностью и просит создать образ женщины-вамп), я попытаюсь найти своего рода компромисс в образе, чтобы он не выглядел маской на человеке.

Вообще, стиль — это не субъективное видение стилиста, как часто думают. Это — абсолютно объективный алгоритм работы. Когда ты обоснованно рекомендуешь что-то заказчику, он обязательно прислушается, а не потому что "стилист так видит". Именно умение объективно обосновать каждый прием при создании образа, стиля, имиджа отличает профессионала от дилетанта. Поэтому при достаточном профессиональном уровне знаний и опыта можно справиться с любой задачей. Именно такой манере общения с клиентами я и учу своих учеников — нужно всегда объяснить клиенту, почему крапинка, а не клетка, почему серый, а не синий, почему "дабл монки", а не "оксфорды". На все есть свое объективное и логичное обоснование. Именно поэтому у меня не было случаев, когда клиент отказался от сотрудничества или остался недоволен.

kofi_pok: Який одяг ви би порадили одягати директору, який демократично ставиться до своєї команди? Які це мають бути кольори? Який фасон?

Ульяна Пак: Хочу привести конкретный пример из своей недавней практики. К нам в агентство обратился генеральный директор крупной ІТ-компании. А ведь что может быть демократичнее ІТ-индустрии... Первый созданный мною образ был столь актуальным сочетанием классического костюма с современными кроссовками на босу ногу. Зауженные и укороченные брюки не только в тренде, но и прекрасно сочетаются со спортивной обувью. Этот образ очень пришелся по душе клиенту.

Второй особенностью разработанного мною образа стало сочетание ироничной футболки с изображением животного с casual пиджаком. Это как раз те инструменты, которые могут взять на вооружение директора демократичных компаний.

Руководству более классических отраслей (юристам, финансистам) могу порекомендовать необычные цветовые сочетания, но такие, которые не выходят за рамки делового дресс-кода. Например, сочетание розовой рубашки с темно-зеленым галстуком или сливовой сорочки со светло-коричневым костюмом. Эти "вкусные" цветовые сочетания внесут интересную изюминку в образ, не нарушив рамки дресс-кода.

Ульяна Пак Главред

Lidia: Как воспитать в себе чувство стиля? Или это только врожденный дар?

Ульяна Пак: У каждого человека есть свой вкус. Вкус — это набор индивидуальных эстетических предпочтений, который формируется в силу множества факторов. Для воспитания в себе рафинированной эстетики могу посоветовать приемы, которыми пользуюсь сама: просмотры фильмов, которые получили премии за наряды героев, то есть нужно смотреть больше качественного кино, обязательно посещать выставки, экспозиции скульптуры, классического современного искусства и слушать больше качественной музыки, конечно же, классики. В силу постоянной работы с людьми стилист просто нуждается в периодической перезагрузке, и ничто так не очищает, как классическая музыка. Попробуйте, чтобы убедиться.

Еще я часто черпаю вдохновение из образов "стрит-стайла". Именно ориентируясь на эти образы, можно предугадать тенденции и веяния моды.

Я также постоянно читаю блоги американских имиджмейкеров, ведь сам имиджмейкинг родился в Америке.

oks_med: Розкажіть більше про Вашу школу стилю та іміджу... Як відбувається навчання? Хто записується на цей курс, і кому це буде корисно?

Ульяна Пак: VIA Fashion School — созданный мною образовательный проект. У нас есть очень разноплановые программы обучения: курс для себя, для тех, кто хочет разобраться с проблемами в собственном гардеробе, есть более глубокое профессиональное обучение для практикующих стилистов, есть мастер-классы для широкой аудитории — каждый выберет необходимый для себя. Сама школа, как и имидж-агентство, находится в "модном сердце" столицы — в "Пассаже" на Крещатике. Welcome!

Ульяна Пак Главред

Helga: Ульяна, интересна ваша позиция по такому вопросу: в наше время и в нашей стране допустимо ли ходить в театр в джинсах? Или это моветон?

Ульяна Пак: В наше урбанистическое время сложно представить себе человека, у которого в гардеробе отсутствуют джинсы — в них комфортно, мы все их любим. Но для похода в театр подойдут лишь джинсы темно-синего цвета, однотонные, без потертостей, которые в сочетании с пиджаком, а не с трикотажем, могут выглядеть вполне элегантно. Джинсы джинсам — рознь. Но, говоря о торжественном дресс-коде, а поход в театр — это всегда для нас не обыденное дело, советую мужчинам надевать костюм.

Надежда Майная

Фото Вячеслава Ратынского