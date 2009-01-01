Индия отказалась от российских самолетов и переключилась на украинские Ан-178

За 17 лет самолет Ил-214 так и не создали, и он существует только в макете.

Украинский Ан-178, иллюстрация. twitter.com/MelnykAndrij

Индия отказалась от российских самолетов Ил-214, на разработку которых были потрачены 17 лет и подписала договор о совместном создании схожего самолета с украинской корпорацией "Антонов" , у которой уже есть летающий прототип транспортника Ан-178.

Планировалось, что Ил-214 должен был заменить устаревшие самолеты Ан-12, которые используются в Вооруженных силах Индии и российских войсках. Работу над ним начали еще в 2000 году, а в 2007 к его разработке присоединилась и Индия. А в 2010 году был подписан договор о создании для этого совместного предприятия, сообщает русская служба BBC.

Как заявил во время своей поездки в Индию промышленности и торговли России Денис Мантуров, за пять лет работы над проектом так и не было найдено решение, "которое сторонам было бы выгодно в дальнейшем реализовывать"

Над разработкой самолета работали авиакомплекс имени Ильюшина, НПК "Иркут" и индийская компания Hindustan Aeronautics. Но за это время самолет не создали, и он существует только в макете. Поэтому Индия решила приостановить свое участие в этом проекте

Самолет, который был нужен Индии, должен был иметь грузоподъемность около 20 тонн, а также быть пригодным для использования на высокогорных аэродромах с грунтовым покрытием.

Напомним, Минобороны России планирует закупать украинские Ан-148.