Интернет-цензура: шаг в будущее или в пропасть?

Блокирование доступа к Интернету поставит Украину в один ряд с тоталитарными Китаем, Ираном и Россией.

О цензуре в политике и публичном пространстве украинские политики нового призыва не любят говорить откровенно и честно. Однако готовы "действовать" и бороться с воображаемым врагом, с помощью механизмов, которые, по сути, имеют тональность и форму цензуры в Интернете. По большому счету, цензура в Интернете — это, во-первых, контроль и пресечение распространения публикации или доступа к информации в Сети. Есть ли в Украине необходимость внедрять ее и почему этой проблемой настолько активно озаботились власти?

Цензура Интернета = #Зрада?

Для начала замечу, что декабрь 2016-го был весьма "продуктивен" для украинского политикума любопытными законами, инициативами и предложениями. О дефиците бюджета Украины на 2017 год можно даже защищать кандидатские и докторские диссертации по экономике, но есть темы, которые действительно имеют привкус очевидной авторитарности со стороны государственных лиц. В частности, речь о том, что Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации" — соответствующий указ от 13 февраля опубликован на сайте президента. Согласно документу, предусматривающему "введение механизма использования в уголовном процессе доказательств в электронной форме, собранных в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности", Кабмину в трехмесячный срок поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по имплементации положений Конвенции о киберпреступности, которыми "необходимо предусмотреть введение блокирования (ограничения) по решению суда операторами и провайдерами телекоммуникаций определенного (идентифицированного) информационного ресурса (информационного сервиса)". Безусловно, решение неоднозначное. И логично, что вполне оправдана реакция общественности, которая безусловно должна быть поддержана более широкими массами.

Я говорю о позиции Интернет-ассоциации Украины. По ее оценкам, истинные цели внедрения решением СНБО блокирования информации является сугубо создание политической цензуры. Кроме того, обращается внимание, что внедрение технического механизма блокирования доступа к Интернету поставит Украину в один ряд с такими странами, где этот механизм существует: Китаем, Ираном, Россией.

В то же время, страны западной цивилизации с развитой демократией, к которым Украина декларирует стремление принадлежать, такого механизма принципиально не имеют, например, Швеция, Финляндия, США. Поэтому украинским чиновникам надо решать — является обеспечение свободы слова, мысли и высказывания для них фейком или реальной политической целью. Если они склоняются к первому, то очевидным результатом станет не только ограничения политических свобод граждан страны, но и многомиллиардные убытки для экономики.

Так, правительство должно предусмотреть "установление требований о предоставлении операторам и провайдерам телекоммуникаций по требованию правоохранительных органов информации, необходимой для идентификации поставщиков услуг и маршрута, которым была передана информация". При этом правоохранительным органам должны быть предоставлены полномочия по внесению обязательных к исполнению предписаний владельцам компьютерных данных о срочном фиксирования и хранения компьютерных данных, необходимых для раскрытия преступления, на срок до 90 дней с возможностью продления этого срока до 3 лет.

Впрочем, государство, СНБО, политики от коалиции нам говорят: "Все в порядке, все для вашего блага". Видимо, это должно успокоить интернет-провайдеров, которые предоставляют свои услуги и простым граждане, которые думают иначе, чем власть, возможно, не так "по-новому", как ей бы того хотелось. А властям, безусловно, хочется "контролировать" большинство общественных процессов. Но, как я считаю, чтобы что-то контролировать, нужно знать четко, для чего ты это делаешь, какие сроки, возможные риски и последствия. Именно степень, осознание рисков и последствий постепенного введения интернет-цензуры украинский политикум не понимает до конца.

Интернет-цензура от/для граждан?

Если послушать нардепов от коалиции, негатива от решения СНБО от 26 декабря 2016 нет. Ставшее реальностью решение даже мотивировало парламентариев поддержать интернет-инициативу. Так, недавно депутаты Верховной Рады предложили ввести контроль над сайтами, на которых содержится информация, например, как самостоятельно изготовить бомбу или какими методами ограбить банкомат.

Беспокоит депутатов и вопрос негативного влияния "групп смерти", которые нацелены на деструктивное психологическое воздействие на детей. Ведь, если проанализировать последствия деятельности этих групп в России, тогда действительно становится понятно, что таким интернет-ресурсам или сайтам надо противодействовать. В связи с большим количеством смертей подростков и детей в России был введен ряд правил и законов о соцсетях и интернет-цензуре, что изменило ситуацию к лучшему.

Интернет-цензура довольно сложна, но вполне выполнима. Она осуществляется совокупным использованием следующих мероприятий. Первое. Сосредоточение в руках государства управления сетевыми коммуникациями или реальных рычагов влияния на компании, в ведении которых находятся сети, выходящие за пределы государства.

Второе. Постановка возможности доступа к интернет-ресурсам, контролируемым компаниями, в зависимость от их готовности контролировать содержание ресурсов, удаляя или редактируя сообщения, так или иначе подпадающие под цензуру властей.

Третье. Также правительства имеют возможность контролировать содержание некоторых интернет-ресурсов через подставные фирмы, "неправительственные организации" или частных лиц, которые под разными предлогами цензурируют информацию.

Был создан Единый реестр запрещенных сайтов в России, который обновляется и к которому прилагаются потенциально опасные интернет-ресурсы.

Как и у каждой монеты, тут есть обратная сторона, люди протестуют и выражают свое недовольство, но имеющиеся плюсы превышают все минусы.

Конечно, есть методы преодоления интернет-цензуры. Пользователи прибегают к возможности доступа к заблокированным ресурсам через разрешенные ресурсы. Таковыми являются: веб-прокси, прокси-серверы, анонимные сети, веб-сервисы перевода содержимого веб-страниц по указанию адреса страницы (например, Google Translate).

В Украине начали борьбу с потенциально опасными ресурсами, это большой шаг вперед к безопасности граждан. Президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров разработать законопроект, предусматривающий блокирование сайтов по решению суда. Также президент поручил Кабмину утвердить протокол совместных действий субъектов обеспечения кибербезопасности, объектов критической информационной инфраструктуры при обнаружении предупреждения и пресечении кибератак и киберинцидентов, а также при устранении их последствий.

Возвращаясь к превентивным мерам государства с целью предупреждения смертей подростков, Департамент киберполиции Украины выложил на своем сайте инструкцию, как распознать в соцсетях "группы смерти", где ребят доводят до самоубийства.

Мы, конечно, не можем контролировать всё, как и властные структуры, но борьба с угрозой начата и это очень хорошо, необходимо поддерживать эти внедрения. Самое важное — это беречь себя и быть осторожными не только в жизни, но и в соцсетях, которые несут не меньше угроз.

Впрочем, реальность многолика. Если рассматривать Интернет как шаг к будущему, к лучшей и безопасной жизни, это всего лишь одна сторона медали. Другая же сторона — это существенные потери, как материальные, так и репутационные для частного бизнеса. Если конкретно, то цензура Интернета будет оказывать косвенное влияние на сферу интернет-провайдинга, на те компании, которые инвестируют в качественное предоставление своих услуг клиентам, в свою очередь, если количество этих клиентов будет уменьшаться, компании в таком случае будут вынуждены переориентироваться на другие рынки и уменьшать количество занятых в отрасли специалистов и ограничивать возможность доступа к оказанию качественного интернет-провайдинга.

В современных условиях, когда, с одной стороны, появились новые возможности получать выгоду от ИТ, а с другой, у многих компаний возникла необходимость оптимизации расходов на ИТ, интернет-провайдеры разрабатывают предложения, учитывающие современные потребности постоянных клиентов и привлекающие новых за счет более выгодной реализации их ИТ-нужд. Понимает ли политикум, власть имущие вред для интернет-бизнеса, когда допускают вероятность внедрения постепенной, но все-таки цензуры? Видимо, нет, соответственно только объединение бизнес-сообщества, особенно производящего и предоставляющего качественные и конкурентные интернет-услуги, должно сформировать свои коррективы к цензурной инициативе властей и для начала попытаться найти вместе с ними компромиссное решение. Если нет — это уже предмет для другой статьи и дискуссии.

Тимур Чмерук, предприниматель, руководитель программ Института демократии и развития "PolitA"

Фото: timetracker.yaware.com.ua